Ráj angličáků čeká na dětské návštěvníky víkendu NASCAR

Nejmenší návštěvníci závodního víkendu OMV Maxxmotion NASCAR Show, který hostí mostecký autodrom o víkendu 29. a 30. června, dostanou pro své vyžití výrazný prostor. Vedle programu na dopravním hřišti, kde si děti mohou zdarma zapůjčit kola, koloběžky i odrážedla, zúčastnit se her a soutěží o zajímavé ceny, vyřádit se na skákacích atrakcích, bude lákadlem zejména originální Hot Wheels zóna zaměřená na populární a již řadou generací chlapců oblíbené angličáky.

Zóna bude v provozu v sobotu i v neděli od 09:00 do 17:00 na plochách polygonu a nabídne celou řadu aktivit. „Chlapci, ale i děvčata se mohou těšit na angličáky všeho druhu a velikostí, budou mít k dispozici herní stoly s dráhami, originální dráhu si mohou i sami postavit. Pokusíme se také o rekord ve shromáždění co nejvíce angličáků na jednom místě, děti si mohou zahrát v xbox zóně hru forze. Čekají je soutěže a worskshopy s animátory, mohou se nechat zvěčnit ve fotokoutku. Každý malý návštěvník Hot Wheels zóny si navíc odnese malý dárek,“ vyjmenovala eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Bohatý doprovodný program ale myslí i na dospělé návštěvníky. Je přizpůsobený americké tradiční zábavě a obdivu k historickým vozidlům. Chybět tak nebude ukázka amerického fotbalu, roztleskávačky či sraz majitelů veteránů a amerických vozidel a jejich sobotní spanilá jízda po okruhu. „Více než 100 veteránů a amerických korábů zaplní dráhu po posledním závodě sobotního programu, tedy v 18:30 hodin. Bude to skutečně úchvatná podívaná, kterou by si fanoušci neměli nechat ujít,“ láká Rosenkranzová.

Street Connection 4 Charity představí návštěvníkům závodního víkendu na plochách polygonu v sobotu i v neděli od 11:00 do 18:00 hodin upravené vozy tuzemských i zahraničních majitelů s hydraulickým či pneumatickým podvozkem a upravenými interiéry. Nejvydařenější exponáty ohodnotí odborná porota, a to v kategoriích nejlepší kola, nejvyšší výkon, nejlepší static, rarita srazu a nejlepší interiér. Prostor k vyjádření názoru na nejhezčí vystavené auto dostane i veřejnost.

Akce má charitativní rozměr. Výtěžek ze vstupného vybraného od vystavovatelů putuje nadaci Upřímné srdce, která pomáhá potřebným dětem. „V případě našeho závodního víkendu poputuje výtěžek ze Street Connection for Charity rodině tříletého Vojtíška, který trpí epileptickými záchvaty a epilepsií DMO. Má za sebou závažné operace, jež musel podstoupit hned po porodu,“ upřesnila eventová manažerka.

Skupina roztleskávaček Cheerleaders se na cílové rovince velkého závodního okruhu vystřídá s hráči amerického fotbalu z týmu Blades z Ústí nad Labem a se skupinou Crazy Days, která předvede akrobatické vystoupení na motocyklech.

NASCAR Whelen Euro Series je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent, kde se jezdí už od roku 1948. V Mostě bude mít tuzemskou premiéru. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang. Součástí závodního víkendu budou už potřetí v řadě také souboje historických vozů, a to včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích. Vstupenky na závodní víkend jsou k zakoupení na www.autodrom-most.cz.

Možnost prohlédnout si speciály NASCAR pořádně a zblízka budou mít obyvatelé Mostu a jeho návštěvníci už ve čtvrtek 27. června. Oblíbená spanilá jízda závodních speciálů vede z autodromu ulicemi města až na parkoviště za hlavní poštou, kde diváky čeká od 17:45 hodin kulturní program a autogramiáda jezdců.