Řidiče čekají tři uzavírky silnic v Litvínově, Louce a Lomu

Řidiči se musejí v nejbližších týdnech připravit na tři uzavírky silnic v Litvínově a okolí.

V rámci rozsáhlé akce „Elektrizace a revitalizace trati Litvínov – Oldřichov u Duchcova“ bude probíhat rekonstrukce železničního přejezdu P 2168 na silnici č. III/2564 Louka u Litvínova. Přejezd bude uzavřený nejdříve od 9. 3. do 12. 3. 2020 a poté od 22. 3. do 17. 4. 2020.

Z důvodu uzavření železničního přejezdu je stanovena objízdná trasa, která bude vedena obousměrně po silnici č. I/27 z Litvínova do Lomu, dále po silnici č. II/256 k Mariánským Radčicím a poté po silnici č. III/2564 do Louky u Litvínova.

Pro chodce bude zřízena speciální přechodová lávka. Budou upozorněni na to, že procházejí stavbou a bude zajištěna jejich bezpečnost.

Během uzavření železničního přejezdu dojde ke změnám na autobusové lince 572525 dopravce Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Objízdná trasa

pro tuto autobusovou linku bude vedena v Litvínově místními komunikacemi Mostecká,

9. května, Jiráskova, dále z Litvínova do Lomu po silnici č. I/27, poté po silnici č. II/256 do Mariánských Radčic a po silnici č. III/2564 do Louky u Litvínova, dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry. Během uzavírky budou dočasně zrušena zastávka „Litvínov,,Tržní“ – na místo které, bude obsluhována zastávka „Litvínov,,Jiráskova“ umístěná na ulici Jiráskova v Litvínově, zastávky „Louka u Litvínova,,u nádraží“ a „Louka u Litvínova,,u rybníčku“ budou dočasně zrušeny bez náhrady. Zastávka „Louka

u Litvínova,,Sokolovská“ (pro oba směry) bude dočasně přemístěna cca o 80 m ve směru

na Mariánské Radčice, na úroveň dětského hřiště. Dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace zajistí informovanost cestující veřejnosti.

Druhá uzavírka nastane v Litvínově, a to od 21. 3. do 3. 7. 2020. V té době bude probíhat související rekonstrukce železničního nadjezdu – mostu ev.č. 27-011 na silnici č. I/27 v Litvínově. Objízdná trasa pro osobní vozidla bude vedena obousměrně po silnici č. II/271 a po místních komunikacích Mostecká, 9. května, Jiráskova v Litvínově, pro nákladní vozidla bude objízdná trasa vedena po silnici č. I/13 přes Dubí, Teplice, Bílinu a Most, také v obou směrech.

Třetí uzavírka a objížďky se budou týkat Lomu. V termínu od 20. 4. do 31. 7. 2020 bude uzavřena silnice č. II/256 ulice Československé armády v Lomu, z důvodu provedení stavebních prací souvisejících s opravou opevnění a krycí desky Lomského potoka. Objízdná trasa bude vedena z Lomu do Litvínova po silnici č. I/27, dále po silnici č. III/2564 přes nově zrekonstruovaný železniční přejezd do Louky u Litvínova a poté po silnici č. II/256 zpět do Lomu a obráceně z Lomu po silnici č. II/256 k Mariánským Radčicím, po silnici č. III/2564 do Louky u Litvínova, pak do Litvínova a po silnici č. I/27 zpět do Lomu.

Pro chodce bude pracovní místo ohraničeno plotovými zábranami nebo oranžovým plastovým plotem. Účastníci silničního provozu by v době všech probíhajících prací měli respektovat umístěné přechodné dopravní značení, dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu uvedenými úseky i objízdnými trasami.