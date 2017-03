Řidiči linkových autobusů chystají stávku na čtvrtek 6. dubna

Stávka řidičů linkových autobusů kvůli nízkým mzdám se uskuteční 6. dubna. Odbory ji plánují jako celorepublikový protest od 0:00 do 24:00 hodin. Novinářům to dne 29. března po jednání předsednictva Odborového svazu dopravy řekl předseda svazu Luboš Pomajbík. Přestože není ještě jasný rozsah stávky, je pravděpodobné, že se omezení dopravy dotkne i Ústeckého kraje.

Vedení jednotlivých krajů právo na stávku nezpochybňují a situaci chápou. Dopravci v některých případech mzdy řidičů reálně nezvýšili, a to i přes to, že peníze od krajů dostali, nebo jim je kraj nabídl. I když by představitelé regionů rádi pracovníkům dopravních firem pomohli, nemají právo vstupovat do vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec. Kraje mají smlouvy uzavřené s dopravci, nikoliv s řidiči. Upozorňují tak, že dopravci musí i v den stávky zajistit, aby se lidé dostali do práce. Jinak by porušili platné dohody.

„I přes nedotažené rozhodnutí vlády a přes smlouvy, které dopravci s krajem uzavřeli po veřejné soutěži, ve které nám nabídli cenu, za kterou chtějí pro nás jezdit, jsme našli řešení, jak stávající smlouvy upravit a k dopravcům peníze na zaplacení platů jejich zaměstnanců dostat. Ovšem pokud i přesto chtějí odboráři stávkovat ve chvíli, kdy se blížíme k podepsání dodatků, a omezit cestování značné částí občanů Ústeckého kraje, pro které kraj tuto dopravu objednal a řádně platí, mohlo by to znamenat konec i jednání,“ řekl k současné situaci náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

K aktuálnímu stavu jednání o dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji lze konstatovat, že vyjednávání se všemi čtyřmi dopravci pokračují. U tří dopravců je zájem pokračovat v plnění smlouvy pro kraj i nadále, a pomalu se blížíme k uzavření dodatků smluv. Se čtvrtým dopravcem je další jednání naplánováno na 7. dubna (bylo naplánováno dříve, než byla vyhlášena stávka) a předmětem jednání jsou především termíny, kdy bude moci dopravce ukončit plnění smlouvy pro kraj. Kraj v dodatcích smluv nabídl dopravcům 85,5 milionů korun.

Řidiči, kterým se podle vládního nařízení mají mzdy zvýšit, nejsou zaměstnanci krajů. Kraje tedy proto, aby právní předpis naplnily, by nejdřív musely změnit smlouvy s dopravci. Spoluúčast na financování vyšších mezd přislíbila vláda, v praxi k ní ale nedošlo. Proto Asociace krajů ČR nedávno napsala dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, v kterém opakovaně apeluje na vládu, aby splnila své sliby.

O zvýšení mezd řidičů autobusů, které mají realizovat kraje, rozhodla vláda. V lednu premiér slíbil, že peníze na vyšší mzdy řidičů autobusů krajům pošle. Kompromisní návrh krajů dát na opravu silnic II. a III. tříd čtyři miliardy korun, které by kompenzovaly náklady regionů na mzdy řidičů, však o měsíc později kabinet odmítl a na krajské komunikace schválil miliardy tři. Ty ale po tuhé zimě na opravy nestačí.

Vyhrocená situace vede k tomu, že v mnoha krajích zvažují, že si založí vlastní dopravní podniky. Tento model připravuje i Ústecký kraj. V regionech také panují důvodné obavy z dalšího zvyšování mezd některým profesím, které vláda zamýšlí.