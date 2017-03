Rodinné stříbro s novým logem

Už od roku 2016 se 27 významných akcí může pyšnit titulem Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Od letošního roku Ústecký kraj má pro své stříbro i nové logo a grafiku. Nový vizuální styl byl inspirován heslem „Vzácnost, kterou ochraňujeme“. Jen v loňském roce na všechny akce, které patří do rodinného stříbra, zavítalo zhruba 524 tisíc návštěvníků a do jejich přípravy se zapojilo téměř dva a půl tisíce lidí.

Rodinné stříbro Ústeckého kraje je od roku 2016 samostatným bodem v krajském rozpočtu. Pro letošní rok bylo mezi partnery akce rozděleno celkem 9 milionů korun. „Musím přiznat, že jsme velmi pečlivě vybírali, kdo všechno do projektu bude zařazen. Nakonec jsme zvolili právě těchto 27 partnerů. Nejde jen o akce, které se konají jednou do roka, máme tam i projekty, na kterých se pracuje po celý rok, například Krušnohorská bílá stopa nebo turistické značení u Klubu českých turistů. Pro organizátory je to ovšem také i velký závazek. Každoročně musí dokazovat, že právě oni si zaslouží být zařazeni do našeho rodinného stříbra,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který se osobně také většiny akcí každoročně i s rodinou zúčastňuje.

Nové logo Rodinného stříbra Ústeckého kraje, které symbolizuje jakousi srdcovou záležitost a koresponduje tak s heslem „Vzácnost, kterou ochraňujeme“, je dílem grafického týmu Kamila Sopka z Chomutova. Jeho práci si Ústecký kraj již vyzkoušel při přípravě kompletní grafiky Olympiády dětí a mládeže, která se v našem kraji konala vloni. Logo ODM 2016 bylo také oceněno titulem Zlatý středník a Českým olympijským výborem zvolena jako jedno z nejúspěšnějších log v historii ODM.

Veřejnost se s novým logem již může setkat na webových stránkách Ústeckého kraje či samotných akcí, které do programu rodinného stříbra patří. Letošní partneři programu jej také již využívají na svých tiskovinách a dalších materiálech pro propagaci. Na jaře letošního roku je také připravena kampaň jejíž součástí budou nejen tradiční kanály v tištěných i elektronických médiích, ale také hlavně na sociální sítě. Tedy krajský facebook a nově také Instagram Ústeckého kraje.