Rokáč Vinohrady nabídne rockové lahůdky

V pátek 13. července v mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí kanadská punk-rocková kapela BOIDS. Podpoří je MOUSTACHE IN GARAGE (na úvodním snímku), SORRY HOLKA A BATY VON JANOF. Začátek už v 19 hodin.

BOIDS (Montreal, Kanada) – Tahle skvělá kapela z Kanady přijede do Evropy, aby zahrála v Německu, Švýcarsku, Srbsku, na obřím českým fesťáku Mighty Sounds a hlavně pro nás v Mostě! Peckovej rock’n’roll/punkrock/garagerock (jakkoliv to chceme nazývat), u kterého nejedno srdce zaplesá.

Moustache in Garage (Most)

Relativně čerstvá kapela na scéně. Mladí kluci, progresívní rock, skvělí muzikanti. Mají za sebou několik koncertů a šlape jim to.

Sorry Holka (Teplice)

Český texty, nakřáplá kytara, melodie… prostě teplickomostecká lahůdka celostátního formátu. Byla by chyba nechat si je ujít!

Baty von Janof (Janov)

Naléhavý folk/punk s českými texty, nutno podotknout, že často s dost silnými.