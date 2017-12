Sbírka městské policie pomohla lidem bez domova

Asistenti prevence kriminality spustili v Mostě projekt pro lidi bez přístřeší, se kterými se od léta setkávali v mosteckých ulicích. Postupně viděli, jak bojují se zimou a iniciovali proto sbírku zimního ošacení. Na svoji stranu získali partnera projektu společnost K srdci klíč, vedení městské policie a vedení města. A nejen je. Do sbírky se zapojilo bezmála sedmdesát mosteckých občanů, zaměstnanců magistrátu, městské policie a také například rodiče dětí ze soukromé mateřské školy Čtyřlístek.

Předání zimního oblečení proběhlo v pátek 22. 12. v parku u sportovní haly a bylo připraveno také teplé občerstvení. Muži bez domova se projevili jako gentlemani a ochotně pomáhali organizátorům společně s klienty azylového domu K srdci klíč stavět stany a připravovat pohoštění. Guláš s chlebem servírovali asistenti prevence kriminality a ředitel městské policie se ujal nalévání čaje. Nevšední vánoční setkání všechny přítomné nabilo pozitivní náladou a energií a o smích nebyla nouze. Velmi přínosná se ukázala být možnost promluvit v neformálním prostředí s pracovníky azylového domu, kteří muže přesvědčili, že jim dokážou pomoci a nemusejí se obávat přijít. Sociální pracovníci také měli možnost pohovořit se zástupci městské policie o problematice bezdomovectví a možnostech jejího řešení. „Myslím, že akce byla velmi přínosná. Podařilo se nám předat ve velmi příjemném, neformálním prostředí, potřebné informace nejen klientům, ale i zástupcům města a městské policie. Děkujeme za takovou podporu práce neziskovek. Ta spolupráce je velmi potřeba a nevidí se ve všech městech,“ uvedl Karel Komárek, ředitel společnosti K srdci klíč.

Asistenti prevence kriminality připravili z darů mosteckých občanů vánoční balíčky, které obsahovaly spodní prádlo, ponožky, triko, termoprádlo, dvoje kalhoty, bundu, čepici, šálu a rukavice. Další teplé oblečení si pak přímo v parku převzalo přibližně dvacet lidí. Zbylé oblečení ze sbírky bude k dispozici v sociálním šatníku azylového domu K srdci klíč. „Vážím si práce neziskovek a musím uznat, že po dnešním dnu ještě víc. Dokázaly spoustu lidí odrazit ode dna, a kdyby se to díky tomuto našemu společnému „malému“ projektu s asistenty městské policie podařilo, byť jen u jednoho z těch lidí, se kterým jsem dnes mluvil, tak to mělo smysl,“ chválí práci neziskovek ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Začátkem prosince asistenti a zaměstnanci společnosti K srdci klíč zachránili jednomu muži z ulice život. „Nově přijatého uživatele asistenti prevence kriminality do našeho azylového domu doslova „přitáhli“, protože nemohl chodit. Vyjednávání spolupráce bylo velmi dojemné a byla jsem potěšena, jak dokážeme spolupracovat a nalézt cestu k pomoci. Tento člověk by na ulici zemřel, to potvrdil i přivolaný lékař. Trpěl omrzlinami a měl další zdravotní problémy. A nutno dodat, že opravdu nebyl pod vlivem alkoholu. I u lékaře jsme se setkali namísto vynášení rychlých soudů s pochopením, vlídností a podporou. To je velký posun,“ uzavřela vedoucí azylového domu pro muže Lucie Průšová. Zachráněný muž se má dnes po téměř měsíčním pobytu v azylovém domě dobře, úspěšně léčí omrzliny a začal dokonce chodit. Při návštěvě asistentů, kteří mu zachránili život, se prý nikdy neubrání slzám dojetí a nešetří díky.