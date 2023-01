Setkání nad kulturním dědictvím i moderními technologiemi s Lobkowiczi

Představitelé roudnické větve rodu Lobkowiczů, William Lobkowicz se synem a výkonnou ředitelkou House of Lobkovicz Beátou Hauser, navštívili představitele Ústeckého kraje. Celým dnem plným jednání je provázel náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák. Na stole byly možnosti budoucí spolupráce, a to zejména v kreativním využití technologií a inovací, ale také při budoucím rozvoji Ústeckého kraje, obzvláště Roudnice nad Labem a okolí.

Při setkání s hejtmanem Janem Schillerem vysvětlil William Lobkowicz svou filozofii: „Chceme veškeré své dědictví otevřít a zpřístupnit veřejnosti, podporovat inovace, vzdělávání, propojit historii a architekturu s lidmi, zaměřit se zejména na mladé.“

Hejtman ocenil strategické plánování a dlouhodobé vize, které tento šlechtický rod má ve vztahu ke svému majetku nejen na území Ústeckého kraje. Otevřel také otázku úpravy a vylepšení Řípu nejen jako Národní kulturní památky, ale také oblíbeného turistického cíle.

William Lobkowicz mladší následně popsal již realizované úspěšné projekty, kterými byla např. digitalizace uměleckých děl, virtuální prohlídky Lobkowického paláce na Pražském hradě či prodej NFT, díky kterému se podařilo získat peníze na restaurování několika desítek uměleckých děl. Právě digitalizace rodového dědictví je jednou z oblastí, na které by mohl Ústecký kraj spolu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolupracovat.

Pro rodinu Lobkowiczů je momentálně ve středu zájmu zejména Roudnice, kde vlastní zámek a kde by mohlo v budoucnu vzniknout evropské centrum knihovnictví ve vztahu k Roudnické lobkowiczké knihovně. Ta je s přibližně 65 000 svazky největší zámeckou knihovnou v České republice a patří k nejstarším šlechtickým knihovnám ve střední Evropě. Počátky knihovny sahají až do 14. století. Momentálně jsou knihy uloženy na zámku v Nelahozevsi, ale mohly by se do Roudnice vrátit.

Součástí návštěvy v Ústí nad Labem bylo také seznámení s aktivitami Inovačního centra Ústeckého kraje a prohlídka výstavy Naši Němci v Muzeu Ústí nad Labem za doprovodu senátora Martina Krska.Náměstek Jiří Řehák k návštěvě uvedl: „Spolupráce s rodem Lobkowiczů byla navázána v průběhu minulého roku a ukázalo se, že si vzájemně máme co nabídnout. Další plánovaná setkání se už odehrají nad konkrétními projekty v oblasti školství, kultury, inovací a kulturně kreativních odvětví.“