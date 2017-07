Severočeské doly nadělovaly úspěšným školákům

Radost školákům z braňanské základní školy udělaly Severočeské doly při oslavě konce školního roku. Těžaři nadělovali dětem dárečky za jejich úspěchy ve škole a nejlepšího žáka odměnili i tentokrát novým horským kolem.

Horské kolo si vysloužil nejúspěšnější žák Základní školy v Braňanech Michael Ketzenberg. „Jsme rádi, že opět můžeme přijet mezi vás a za vaše urputné snažení, učení a kromě toho také hezké malování vás odměnit,“ řekl při slavnostní akci generální ředitel Severočeských dolů a.s. Ivo Pěgřímek. Vítězi pak popřál hodně šťastných kilometrů, a aby mu kolo dobře sloužilo. „Letošní nejúspěšnější žák mi slíbil, že kolo bude jezdit s nálepkou na rámu kola, kde je motto „Za Braňany krásnější Severočeské doly“ a také mi prozradil, že by se v budoucnu stal rád jedním z našich zaměstnanců, což je úžasné a moc si toho považuji,“ neskrýval radost generální ředitel těžařské společnosti.

Nejlepším žákům školy popřáli úspěchy do dalších školních let a skvělé prázdniny bez úhon také braňanský starosta Petr Škanta, ředitel školy Petr Kratochvíl a ředitel strategie a komunikace SD Rudolf Kozák. „Všichni vám přejeme krásné prázdniny, abyste si je užili, načerpali síly a pak se zase mohli těšit do vaší krásné zateplené školy. Společně s vámi budeme i dál pomáhat Braňanům a vaší škole, abyste se tady cítili dobře,“ popřál školákům Rudolf Kozák.

Severočeské doly jsou tradičním partnerem Základní školy v Braňanech. Podílejí se nejen na rekonstrukci a modernizaci školní budovy, pomohly například s modernizací jídelny, novou půdní vestavbou a hřištěm a ve spolupráci s obecním úřadem pořádají také řadu akcí pro zdejší školáky.