Silnice na hrad Hněvín bude od 14. května uzavřena

Od středy 14. května od 9 hodin do 16. dubna do 17 hodin bude uzavřena příjezdová komunikace na Hněvín od parkoviště u vodárny a horní parkoviště před hradem. Důvodem je doprava a montáž oken do nové přístavby zimní zahrady na hradě.

Vzhledem k místnímu terénu bude doprava oken velmi komplikovaná. Na parkovišti bude stát jeřáb a okna budou navážena postupně během středy 14. května. Montáž proběhne taktéž za využití jeřábu, a to zejména ve čtvrtek 15. května, ale práce se mohou protáhnout až do pátku 16. května.