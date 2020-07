Silnice od Trmic se pro návštěvníky jezera Milada trvale otevřela!

Palivový kombinát Ústí přináší návštěvníkům jezera Milada dobrou zprávu – silnice od Trmic je již trvale otevřena! Dodavatel provedl nutné práce v rekordním čase a nyní již můžou návštěvníci a rekreanti opět nerušeně tuto komunikaci používat k příjezdu na Trmickou pláž.

Jezero a jeho okolí slouží k rekreačním a sportovním účelům (koupání, plavání, rybaření, jachting, cyklotrasy, kolečkové brusle, kondiční běh, jízda na koni) nejen pro obyvatele Ústí nad Labem, ale i jeho širšího okolí. Pro nadšené cyklisty se zde letos umístily nové cykloboxy a loňskou oblíbenou atrakcí jsou odpočinkové prvky na plážích.

V roce 2006 vznikl dobrovolný svazek obcí Jezero Milada (Ústí n. L., Chabařovice, Trmice, Řehlovice, Modlany), se záměrem spravovat a přijatelně turisticky rozvíjet jezero s okolními pozemky. Obce zde vybudovaly cyklotrasu, která vede územím vnější výsypky lomu, s napojením na Habří a Řehlovice. V Chabařovicích navazuje na již vybudovanou cyklotrasu KČT se stejným označením, prochází okolo jezera, rozbíhá se po cestách v areálu a na konci přichází do Stadic. Zde se napojuje na cyklotrasu Přemysla Oráče, po které je možné vydat se do Trmic či na opačnou stranu do Úpořin.