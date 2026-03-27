Sklolaminátové „brčko“ doplní rybu z Komořan

Stavba nové teplárny na odpad ZEVO v Komořanech pokročila k jednomu z nejzajímavějších bodů – instalaci 75metrového komína. Jeho tři díly dorazí do Komořan v následujících dnech. Umístění tubusu na betonovou patku zajistí dva autojeřáby. Hotovo bude během několika dnů. Komínová konstrukce doplní motiv ryby, který na plášť zařízení navrhli architekti.
Nadměrný náklad vyráží z Polska, v pátek do Komořan dorazí první jeho část. Na jeho stavbě se budou podílet desítky odborníků mnoha profesí. Na transport bude dohlížet také PČR. První část nové dominanty bude k vidění již o tomto víkendu.
„Komín doputuje do Komořan postupně ve třech kusech o délkách 23, 24 a 28 metrů a o průměrné hmotnosti 23 tun. Ke zdvihu prvních dvou dílů by mělo dojít v jednom až dvou dnech. Základová patka už je připravena,“ vysvětluje vedoucí projektu ZEVO Ing. Michal Urban.
Už sama patka je zajímavým technologickým dílem. Má půdorys 8×9 metrů a hloubku 2,5 metru. Uvnitř se skrývá 15,7 tuny ocelové výztuže a bezmála 150 m3 betonu. Její celková hmotnost je 388 tun.
„Patka musí odolat vodorovné síle 8,5 tuny v koruně komína. Když se do 75 metrů vysoké konstrukce opře vítr, základ ji musí udržet nekompromisně svisle v ose. Celou konstrukci udrží u země 36 masivních kotvících šroubů,“ vysvětluje Michal Urban.
„Spodní část komínového dílce uchopí pomocný jeřáb s nosností 100 tun, horní část hlavní jeřáb s nosností 500 tun a poté ho vyzdvihne do výšky tak, aby se přetočil z vodorovné do svislé polohy. Následovat bude samotné umístění do vybetonované patky. Podobným způsobem budeme v sobotu osazovat druhý dílec a v pondělí třetí. Před provedením zdvihů musíme části komína vystrojit žebříky, lávkami a hromosvodem. Samotné zdvihání sice vypadá spektakulárně, logisticky náročnější je však to, co tolik vidět není. Nadrozměrné závozy a průjezd až na staveniště jsme museli plánovat dlouho dopředu a pečlivě koordinovat na týdenní bázi,“ vysvětlil Tomáš Burian, vedoucí projektu za Metrostav CZ.
Nový komín je v porovnání s komínem stávající teplárny jen takové „brčko“. V průměru má 2 metry. Jeho vnější ocelový plášť chrání vnitřní 49metrovou vložku z GRP kompozitu. Mezi nimi je 6cm vrstva minerální vaty, která izoluje spaliny o teplotě do 80 °C. Je osazen povinnými zařízeními a značením jako jsou například překážková signalizační světla i klasické červeno-bílé pruhy obojí pro výstrahu letadlům. Svými vlastnostmi komín odpovídá nejpřísnějším požadavkům na ekologický provoz. Má ale i funkci estetickou.
„Při navrhování teplárny přišli architekti s myšlenkou, že by nové ZEVO mohlo připomínat svým tvarem a pláštěm obrys ryby. Její pomyslnou hlavu tvoří nájezdové rampy pro vozy s odpadem, trup zvýrazňují barevné prvky na opláštění budovy. Komínová konstrukce pak svým tvarem připomíná rybí ocas. Vztyčením komína se tak dotvoří celý obraz,“ uzavírá Urban.
Komořanské ZEVO bude pátým zařízením na energetické využití odpadu v ČR. Zpracovávat bude směsný komunální odpad z regionu. Ročně se tím ušetří až 180 tis. tun emisí CO2 a 120 tis. tun uhlí. Zhodnotí až 150 tis. tun zbytkového odpadu a pokryje v průměru bezmála 40% stávající výroby tepla. Do zkušebního provozu by mělo být spuštěno letos v listopadu. V létě by mělo ZEVO zajistit kompletní dodávku tepla samo. V zimě a ve špičkách ho doplní kotel na biomasu a nový paroplynový blok, který je aktuálně také ve výstavbě. Stabilita dodávek pro 30 tisíc domácností, řadu institucí a firem tak bude zachována.