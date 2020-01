Školáci, skládejde básně a slogany – soutěž začíná!

Básníci ze základních škol z Mostu a okolí zpozorněte! V rámci připravované akce projektu MAP II s názvem Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku pro vás město Most přichystalo dvě soutěže – „O NEJKRÁSNĚJŠÍ BÁSNIČKU“ a „O NEJLEPŠÍ SLOGAN“.

Jste zdatní poetové, textaři písní, rappeři, nebo prostě jen rádi píšete a rýmujete? Máte originální nápady a dokážete navrhnout poutavý slogan na podporu čtení a čtenářské gramotnosti? Pak neváhejte a zapojte se do některé z vyhlášených soutěží. Vaše soutěžní básně či slogany můžete zasílat na e-mail mapmostecko@mesto-most.cz až do 16. 2. 2020.

Úkolem soutěžících je napsat nejkrásnější a nejzajímavější originální autorskou báseň (zde je třeba podtrhnout slovo ORIGINÁLNÍ, vyvarujte se PLAGIÁTŮ!). Téma básně je libovolné, stejně tak i rozsah (doporučuje se text omezit na maximálně 2 stránky A4 textu). V žádném případě báseň nesmí obsahovat vulgarismy apod. Každý autor/třída může do soutěže zaslat maximálně 2 básně. Básně zasílejte pouze velektronické podobě (ideálně ve formátu dokumentu .doc či .docx) (jednotlivci vždy uvedou jméno, příjmení, školu, třídu a do předmětu e-mailu napíší SOUTĚŽ BÁSEŇ, třídní kolektivy uvedou třídu, školu a do předmětu e-mailu SOUTĚŽ BÁSEŇ – TŘÍDA).Veškeré podrobnosti o soutěžích a přihlašování do nich najdete na webu a facebooku MAP Mostecko.