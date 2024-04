Slavnostní start OLDTIMER EXPRESS Praha Atény 2024

Autodrom Most jako partner projektu OLDTIMER EXPRESS Praha Atény 2024 zve na slavnostní start této veteránské jízdy, který se uskuteční 4.5. od 7.00 do 10.00 od NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA v Praze.

V rámci programu uvidíte

Vystavené vozy závodu OLDTIMER EXPRESS Praha Atény 2024 a slavnostní start.

7:30 h slavnostní start prvního vozu

Autogramiáda osobností motorsportu Zlatý Volant E. Pirro, K. Kývalová, G. Lavilla

Soutěž o ceny pro návštěvníky z řad široké veřejnosti během slavnostního startu. Losování proběhne v místě konání (8:30 h) a ceny budou předány divákům během slavnostního startu Oldtimer Expressu.

Ceny pro diváky

– Tankovací karta ORLEN 10.000 Kč

– Global Assistance – dárková taška

– 4x vstupenky Czech Truck Prix 2024, Autodrom Most

– 4x vstupenky mistrovství světa WorldSBK, Autodrom Most

– 2x Kurz bezpečné jízdy na Polygonu Most

– Zápisné The Most CLASSIC

– 1x kožený odkladač na hodinky ROBOT

– 1x kožené pouzdro na brýle ROBOT

Sledujte Oldtimer Express Praha Atény (4.-10.5. 2024) během cesty a soutěžte i na sociálních sítích (Facebook a Instagram).

Ceny pro soutěžící na sociálních sítích Oldtimer Express

– Global Assistance – dárková taška

– 4x vstupenky Czech Truck Prix 2024, Autodrom Most

– 4x vstupenky mistrovství světa WorldSBK, Autodrom Most

– 2x Kurz bezpečné jízdy na Polygonu Most

– Zápisné The Most CLASSIC

– 1x kožený odkladač na hodinky ROBOT

– 1x kožené pouzdro na brýle ROBOT