Speciály vyzývají ke svezení, užijte si adrenalin poslední prázdninový den!

Autodrom nabízí v pondělí 31. srpna jedinečnou šanci řídit speciál OCR Evo (Škoda Octavia Cup RS III) na velkém závodním okruhu. Zájemci si mohou vybrat z několika variant. Buď se přihlásí do klubového závodu OCR Sprint Cup nebo do kurzu sportovní jízdy Intensive OCR. V případě, že si netroufnou za volant okruhového speciálu, mohou zvolit také taxijízdu ve voze OCR Evo v sedadle spolujezdce. Projekt OC Race (OCR) je součástí nabídky adrenalinových aktivit autodromu.

Kdo si chce vyzkoušet některý z výše uvedených zážitků, může se přihlásit na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz nebo telefonním čísle +420 702 143 247, kde získá také podrobné informace. „Při nákupu některé z uvedených aktivit je prémií motivační bonus v podobě slevy ve výši 1 000 korun na některý z našich kurzů bezpečné jízdy dle vlastního výběru,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Ve stejný den, tedy 31. srpna, bude mít premiéru také kurz sportovní jízdy Intensive, rovněž žhavá novinka autodromu. „Oproti základnímu kurzu sportovní jízdy jeho intenzivní varianta míří na pokročilé řidiče, kteří chtějí své znalosti a dovednosti za volantem pod dohledem odborných koučů zdokonalit a podrobně se seznámit se všemi parametry a možnostmi svého vozu. Kurz proto zahrnuje i tři hodiny čistého času jízdy na velkém závodním okruhu,“ vysvětlil Krafek.

Projekt OC Race nabízí vedle zážitkové jízdy, taxijízdy nebo klubového závodu více variant využití speciálů OCR, kterých má autodrom ve vozovém parku hned šestnáct. „Umíme uspořádat i privátní program se závodem pro uzavřenou společnost, který může zajímavě a originálně zpestřit například oslavu narozenin, rozlučku se svobodou, případně firemní teambuilding,“ vyjmenoval Jakub Krafek.

Další možností je jeden ze speciálů zakoupit, a to prostřednictvím luxusního zážitkového produktu OCR Carskybox. Autodrom jej nabízí za 800 000 korun bez DPH. “Výhodou je, že kromě samotného auta jeho majitel získává i zajímavý bonus po dobu jednoho roku. Zahrnuje parkovací prostory v zázemí autodromu, servisní práce a několik testovacích jízd po velkém závodním okruhu. Vůz může být i marketingovým nástrojem pro exkluzivní networkingové obchodní akce, například při vybraných závodech,” popsal manažer.

Prozradil take chystanou novinku. “Připravujeme program The Most OCR Challenge na bázi populární a oblíbené soutěže The Most Challenge pro amatérské jezdce. Podrobnosti včetně termínů zveřejníme již brzy,” uvedl.