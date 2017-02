Sporťásky (6. týden)

Na extraligu netradičně ve středu

K dalšímu domácímu utkání nastoupí extraligový tým HC Verva Litvínov po reprezentační přestávce netradičně ve středu 15. února. Jeho soupeřem bude Kometa Brno. Utkání začíná již v 17.20 hodin.

Most hraje poslední kolo doma

Hokejisté prvoligového HC Most sehrají poslední kolo základní části WSM ligy na domácím ledě. Po dvou zápasech na hřišti soupeřů tak nastoupí doma v pondělí 13. února. Jejich soupeřem před boji play out bude Frýdek – Místek. Zápas začíná v 17.30 hodin.

Divizní Souš zamíří do Karlových Varů

Fotbalisté divizního Baníku Souš se v sobotu 11. února představí v dalším přípravném utkání, a sice na hřišti v Karlových Varech. Na zdejší umělou trávu vyběhnou proti domácím v 11.00 hodin.

Jícha si připsal sedm bodů v duelu s Motorem

Junioři HC Litvínov na svém ledě odehráli divoké utkání s Českými Budějovicemi, v němž nakonec zvítězili 9:5. V utkání se blýskl Jan Dufek s Martinem Havelkou, jimž se podařilo vstřelit hattrick. Za vyzdvihnutí ovšem stojí i obdivuhodný bodový zisk Josefa Jíchy, který zaznamenal v utkání sedm kanadských bodů.

Štípek a Unger v jedenáctce podzimu

Soušský kapitán, útočník Václav Štípek, se dostal, stejně jako brankář Michal Unger, do nominace jedenáctky podzimní části fotbalové divizní skupiny B.

Mosteckým se v Litoměřicích nedařilo

Stolní tenisté SKST Baník Most se představili při krajském přeboru v Litoměřicích. Most reprezentovala čtveřice Macháček, Žielinský, White a Vondráček. Bohužel Mosteckým se v turnaji nevedlo a nepostoupili do závěrečných bojů.

Reichel rozhodl zápas s Finskem

Česká hokejová reprezentace do 19 let na úvod Turnaje pěti zemí porazila Finsko, když otočila stav z 2:4 na 5:4 v prodloužení! Těsně před koncem nastaveného času rozhodl o naší výhře Kristian Reichel.