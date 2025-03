Společnost SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s., jako provozovatel areálu ve vlastnictví Statutárního města Most vyzývá zájemce o poskytování služeb restauračního zařízení v areálu víceúčelového sportoviště na adrese ul. Majakovského č.p. 3299 v Mostě k předložení nabídek.

Termín podávání nabídek je do 17.3. do 12 hodin.

Odkaz pro stažení výzvy:

Výzva k podání nabídek