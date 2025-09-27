Sportovní dopoledne pro děti v Mostě přilákalo stovky malých sportovců

V pátek 26. září se ve Středisku volného času v Mostě uskutečnilo sportovní dopoledne určené pro děti ze čtyř velkých mateřských škol v Mostě, a to v rámci projektu Českého atletického svazu „Atletika pro děti / Pohybová gramotnost“. Akci uspořádal svaz ve spolupráci s Ústeckým krajem.Během dopoledne se ve třech blocích vystřídalo na 550 dětí ze 4 mosteckých mateřských škol a jejich odloučených pracovišť rozmístěných po celém městě. Malí sportovci soutěžili v šesti zábavných atletických disciplínách: slalomový a překážkový běh, boční přeskoky a skok z místa, hod oštěpem a hod na cíl.
Představitelé Ústeckého kraje a města Most, 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková a primátor Marek Hrvol, pak rozdali učitelkám všech zúčastněných školek atletické sady, konkrétně dětské překážky a pěnové oštěpy, pro jejich další využití při výuce.
Na sportující předškolní děti dohlížel i oblíbený maskot zajíc Atík. Konkurencí v popularitě mu byl na místě reprezentant ve skoku do dálky Radek Juška, účastník nedávného atletického mistrovství světa v Tokiu, který sám bedlivě sledoval a hecoval děti k co nejlepším výkonům na všech stanovištích. Vyzkoušel si dokonce i roli reportéra a zpovídal nadšené žáčky, kteří se tak mohli na chvíli vcítit do role sportovních hvězd. Na památku pak děti dostaly od Radka Jušky i podepsanou fotografii.
Cílem projektu „Atletika pro děti / Pohybová gramotnost“ je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Už od roku 2009 tak mají děti z celého Česka možnost trávit aktivně svůj volný čas v takzvaných atletických školkách a přípravkách. Ty jsou určené dětem ve věku 5 – 11 let a působí na více než 246 místech po celé republice. I několikrát týdně díky nim aktivně sportuje přes 32 tisíc dětí. Se základy jednotlivých atletických disciplín se malí atleti seznamují způsobem, který byl speciálně upraven jejich potřebám a věku.