Ve Sportovní hale Most se 6. května od 17.30 hodin odehraje semifinálová odveta play-off Černí andělé proti týmu z Moravy. V poločasové přestávce zápasu dostanou starší dorostenky zlaté medaile za vítězství v 1. lize dorostenek. Po semifinálovém zápase budou předány ženám bronzové medaile za 3. příčku v MOL lize. V prvním zápase si odvezli Černí andělé náskok 5 gólů, o postupujícím do finále play off se rozhodne již tuto sobotu.

Přijďte podpořit Černé anděly na cestě za 10. titulem!