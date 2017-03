Startuje další ročník soutěže Vesnice roku

Byl odstartován 23. ročník soutěže Vesnice roku. Do pátku 28. dubna mohou všechny obce podávat své přihlášky. Ústecký kraj patří k dlouholetým podporovatelům soutěže. Stejně jako v minulých letech hodlá také letos kraj obce, které se nejlépe umístí v krajském kole, finančně odměnit. Celkem mezi ně rozdělí 1 milion korun. Chce tím ocenit příkladnou práci místních samospráv.Chtěl bych tímto vyzvat starosty z Ústeckého kraje, aby neváhali své obce do soutěže přihlásit. Jsem přesvědčen o tom, že i vesnice našeho kraje mají co nabídnout a že se v nich dobře žije, což už ukázaly předchozí ročníky,“ povzbuzuje starosty hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru s maximálně 7 500 obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole). V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Předmětem hodnocení jsou například koncepční dokumenty obce, její společenský život a aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, stav infrastruktury a občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky, zeleň a krajinu či informační technologie a připravované záměry.

Podmínky nového ročníku podepsal ministr zemědělství Marian Jurečka, náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecionová a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.