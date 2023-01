Strážníci Městské policie Litvínov působí v Horním Jiřetíně už dvanáct let

O činnosti Městské policie Litvínov v Horním Jiřetíně se starostou města Vladimírem Buřtem

Jak hodnotíte působení Městské policie Litvínov v Horním Jiřetíně?

S činností Městské policie Litvínov jsme velmi spokojeni. Myslím, že spolupráce trvající dvanáct let se rozvíjí ve všech oborech, které s bezpečností souvisí. Hlídky vyjíždí na zavolání a hlídání objektů i zajišťování bezpečnosti a pořádku ve veřejných prostranstvích funguje naprosto skvěle, stejně jako prevence kriminality. Oceňuji také městský kamerový systém, který by bez městské policie nebyl možný. Horní Jiřetín je kamerovým systémem poměrně dobře zabezpečen, rádi bychom ho ale ještě rozšířili. Jsme ale omezeni kapacitou a možnostmi obsluhy kamerového pultu, není totiž vůbec jednoduché sledovat tolik kamer, kterými nyní kamerový systém městské policie disponuje.

Potřebuje Horní Jiřetín městskou policii?

Horní Jiřetín je relativně bezpečné místo. Na druhou stranu dochází k řadě menších incidentů především s lidmi, kteří u nás nežijí trvale, ale přechodně se přistěhovali, nebo kteří se objevují na různých akcích. Intenzivně spolupracujeme se strážníky v řešení volně pobíhajících psů a nejen psů. V Horním Jiřetíně se poměrně hojně rozšířil chov větších hospodářských zvířat a majitelé je nemají často dobře zabezpečená. Pokud se dostanou mimo své ohrady a volně se pohybují po městě, mohou být nebezpečná. Spolu se strážníky také řešíme oblast pořádku z hlediska odpadů, především zjišťování původců černých skládek, a také bezpečnost silniční dopravy. Od té doby, co si strážníci pořídili mobilní radar, se v Horním Jiřetíně také měří rychlost především u základní školy a je to městu jen ku prospěchu. Těch oblastí, kde se musíme snažit zvyšovat bezpečnost ve městě, kde musíme přidat, a kde se bez městské policie neobejdeme, je určitě víc.

Jak nákladná je práce Městské policie Litvínov?

Existuje smlouva, ve které se zhruba deset let cena neměnila. Jedná se o 1,5 miliónu korun. To je základ. Další náklady jsou za jednotlivé úkony, například za odchyt a umístění psů. Platíme také údržbu techniky, revize. Ročně nás vyjde městská policie určitě na více než dva milióny korun, jsou to ale náklady, které mají smysl a městu se vyplatí.

Přispíváte strážníkům také na vybavení?

Snažíme se přispět. V minulém roce jsme kupovali terénní auto, aby se strážníci dostali všude, kde je to potřeba. Významně jsme se podíleli na obnově a modernizaci pultu centrální ochrany, který je umístěn na služebně v Litvínově, přispěli jsme také na pořízení sledovacích a bezpečnostních prvků, které jsou součástí městského kamerového systému.