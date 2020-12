Strážníci se zaměří na hřbitovy

V souvislosti se zvýšeným počtem návštěvníků hřbitovů v období vánočních svátků a zvýšenému množství případů odcizení hřbitovní výzdoby v uplynulém týdnu se strážníci více zaměří na kontrolní činnost na hřbitovech a v jejich okolí. Cílem je zajistit klidný průběh návštěvy hřbitovů v době vánočních svátků.

Strážníci budou dohlížet na veřejný pořádek a dodržování hřbitovního řádu. Jejich přítomnost pak působí také preventivně a má předejít především poškozování pietních míst a případným krádežím. Na strážníky se také obracejí občané s žádostí o radu nebo pomoc.

Městská policie upozorňuje návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost ochraně svého majetku. Občané by neměli nechávat v zaparkovaných automobilech viditelně cenné věci a vozidlo by měli řádně zabezpečit. Také při péči o pietní místa by neměli odkládat tašky a kabelky na místa, která nebudou mít nepřetržitě pod dohledem a od odložených věcí odcházet.

V případě, že zaznamenáte přestupkovou činnost, bez obav se obraťte na bezplatnou linku 156.