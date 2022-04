Strážníci vyčistí ulice od injekčních stříkaček

S příchodem jarních dnů se Městská policie Most jako každý rok zaměří na použité injekční stříkačky na veřejném prostranství. Strážníci i asistenti prevence kriminality injekční stříkačky vyhledávají a likvidují celoročně v rámci běžné pochůzkové činnosti po celém městě a zejména v lokalitách, o kterých ze zkušenosti vědí, že se zde zdržují problémové osoby. Pomáhají také sami občané oznámením na linku 156.

„V loňském roce strážníci sebrali a zlikvidovali 579 ks stříkaček, z toho bylo evidováno 283 událostí na základě oznámení na linku 156 od občanů. Asistenti prevence kriminality za rok 2021 evidují 438 nálezů,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.

V případě nálezu injekční stříkačky by lidé neměli na stříkačku sahat, měli by zavolat na linku 156 a popsat co nejpřesněji lokalitu nálezu.

„Pokud je to možné, je lepší na místě setrvat do příjezdu strážníků a nález jim ukázat, aby nebyla hlídka dlouho blokována hledáním stříkačky. Motohlídky strážníků jsou v ulicích nepřetržitě 24 hodin denně a strážníci jsou schopni na místo dojet během několika minut. Materiál pak bezpečně zlikvidují. O správném postupu v případě nálezu injekční stříkačky by měli rodiče poučit také své děti,“ vysvětlila manažerka prevence kriminality Veronika Loucká.

Injekční stříkačky strážníci a asistenti prevence kriminality ukládají do speciálních toxi-boxů, které pravidelně odvážejí do K-Centra k likvidaci.