Stromy na náměstí a v šestistovkách hynou, co s nimi?

Na některých sídlištích, ale i v centru města se objevily poškozené a uschlé stromy. Několik jich vzalo „za své“ na sídlišti Výsluní. Nemocné stromy jsou ale i na druhém náměstí za Repre.

Na hynoucí stromy upozorňují občané a ptají se, co se bude se stromy, které se sázely teprve nedávno, dít. V sídlišti Výsluní se v rámci projektu na revitalizaci sídliště vysazovalo téměř sedm stovek kusů nových dřevin. Poškozené stromy se naopak musely vykácet. Celá akce se prováděla na podzim, a některé stromy se vysazovaly ještě i během prosince minulého roku. Výsadba musela proběhnout časově tak, aby byly splněny podmínky dotačního titulu, jejichž součástí je i doba plnění, ale i udržitelnost projektu. „Na jaře letošního roku jsme provedli kontrolu zdravotního stavu stromů a rozhodli o reklamaci některých z nich. Ve větší míře se jedná o stromy, které byly vyměňovány na základě reklamace v prosinci loňského roku,“ uvedl Martin Získal z oddělení zeleně Technických služeb města Mostu a zároveň občany ujistil, že na místo uhynulých stromů přijdou vysadit nové dřeviny. „Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt uskutečněný z dotací, musí být stromy ponechány na místě až do jejich výměny, tedy do podzimu, kdy se vysadí znovu,“ uvedl vedoucí oddělení zeleně.

Špatně na tom jsou ale i některé stromy na druhém náměstí, které jsou zežloutlé a usychají. Tady se ale zatím kácet nebude. „Platany na 2. náměstí již ošetřujeme… Mají napadené listy invazní houbou. Stromy se ošetřily v květnu chemickým postřikem a další postřik se uskuteční již teď na konci června. Stromy zatím zůstanou na místě, v žádném případě je nebudeme kácet,“ ujistil dále Martin Získal a upozornil, že zdravotníí stav stromů se bude i nadále sledovat. „Délka rekonvalescence může být u jednotlivých stromů rozdílná, podobně jako v loňském roce u smrků napadených mšicí smrkovou,“ dodal ještě na vysvětlenou vedoucí oddělní zeleně technických služeb.