SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mostě, v ul. S. K. Neumanna a okolí

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace v Mostě v ulicích S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem a rekonstrukci vodovodu v ul. S. K. Neumanna.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce budou v Mostě zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 150 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou investiční akcí města.“

Více o stavbě:

Kanalizace v uvedené lokalitě se zástavbou převážně bytových domů je tvořena úseky z kameniny vnitřního průměru 400 a 200 mm. Stoky jsou z roku 1960 a dnes jsou v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka – jsou popraskané a netěsné. Navíc jsou do splaškové kanalizace nesprávně zaústěny dešťové přípojky. Ve Slovanské ul. je stoka vedena pod garážemi, v dalších ulicích je vedena v těsném souběhu s dešťovou kanalizací, kterou plánuje rekonstruovat město Most. Litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1951 je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn současně s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci, v chodníku a zatravněném povrchu.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kamenina vnitřního průměru 400 mm v délce 265,4 m, vnitřního průměru 300 mm v délce 30,09 m, vnitřního průměru 250 mm v délce 17,03 m a sklolaminátový rukávec pro vyvložkování kameninové kanalizace pod garážemi v délce 15,43 m. Ostatní úseky rekonstrukce kanalizace a vodovodu budou provedeny v otevřeném výkopu. Pro vodovod se použije litinové potrubí vnitřního průměru 100 mm v délce 87,49 m. Součástí stavby je přepojení stávajících 2 domovních vodovodních přípojek a 28 kanalizačních přípojek, rekonstrukce 15 revizních šachet a přepojení 2 dešťových svodů do dešťové kanalizace. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. června 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech, a to zaměřením a vytyčením inženýrských sítí, a tlakovým čištěním stávajících kanalizačních šachet v místě zahájení stavby (u garáží). Vlastní výkopové práce budou zahájeny od 24. 7. 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. 11. 2017. Zároveň se stavbou SVS bude realizována investiční akce města k rekonstrukci dešťové kanalizace vedené v komunikaci S. K. Neumanna.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.