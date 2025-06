Talentovaní studenti vyzkoušeli inovativní technologie

Na Základní škole Zdeňka Štěpánka se konalo finále soutěže H2GP Sprint základních škol. Finálové závody byly symbolickým zakončením pilotního projektu, určeného pro talentované studenty se zájmem o moderní technologie. Týmy z celkem deseti severočeských základních škol měly, pod odborným vedením České vodíkové technologické platformy (HYTEP), jako vůbec první v České republice možnost vyzkoušet si inovativní výukový program s názvem H2GP Sprint.

„Tento program cílí na studenty základních škol a klade si za cíl propojit praktickou výuku s moderními technologiemi. Studenti a studentky 6. a 7. tříd v rámci něj mohli vlastnoručně sestavit nejen modely vodíkových autíček, se kterými následně poměřili síly se soupeři, ale během jara se studenti seznamovali také s fungováním vodíkových palivových článků, s výrobou vodíku v elektrolyzérech, řadou fyzikálních principů nebo technickým kreslením a využitím 3D tisku k úpravě a vylepšení svých modelů,“ uvedl Václav Bystrianský, specialista na vzdělávání a koordinátor programu České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

„Právě taková forma „učení hrou“, na základě teoretických poznatků, v dětech podněcuje kreativitu. Vývoj vlastního řešení děti motivuje k prohloubení zájmu nejen o svět vodíku, ale k učení obecně. Díky tomu je možné už nyní připravovat budoucí odborníky na energetickou transformaci ústeckého regionu,“ věří Bystrianský.

V soutěži rozhodovala rychlost, design i kreativita

Studentské týmy mohly v závodě přihlásit své modely do tří kategorií. „V kategorii STOCK závodila auta bez jakýchkoliv úprav. Na studentech bylo pouze optimální nastavení převodového poměru a seřízení geometrie, o vítězi rozhodoval nejrychlejší čas. Podobně to bylo i v kategorii SPRINT, kde však byly povoleny úpravy a studenti tak mohli přijít s vlastním řešením, aby auto závodní dráhou projelo co nejrychleji. Kategorie DESIGN pak představovala ideální prostor pro libovolné kreativní řešení od úprav karoserie, přes LED světla, až po použití recyklovaných materiálů. V této kategorii nebyl rozhodující výsledný čas, ale zejména estetický dojem,“ doplnil Václav Bystrianský.

V kategorii STOCK se na prvním místě umístil tým z pořádající 10. Základní školy Zdeňka Štěpánka v Mostě. Zlatou příčku v kategorii SPRINT obsadil tým ze ZŠ Kamenická v Děčíně a první místo v kategorii DESIGN pak získal tým ze ZŠ a MŠ Meziboří.

Symbolicky se povedlo „uspět“ i všem třem středním školám, které byly do projektu zapojeny. Každá střední škola totiž pomáhala základním školám právě z okolí Litvínova, Mostu a Děčína. „Těší nás, že jsme mohli díky tomuto projektu nastartovat větší provázanost vzdělávání v regionu. Největší přínos vidíme právě ve vzájemné spolupráci základních, středních, ale i vysokých škol,“ řekla ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol Lucie Pražáková.

„Setkávání s odborníky z praxe je pro žáky vždy přínosné. My jsme moc rádi, že právě naše škola s Nadací ORLEN Unipetrol a platformou HYTEP spolupracuje. Vidíme u žáků rostoucí zájem o udržitelnost a nové technologie a díky této spolupráci jim je můžeme nabízet i v rámci běžné výuky. Závody konané na naší škole se vydařily a my se těšíme na další ročník, protože nadšené a zvídavé žáky potřebuje nejen škola, ale i celá naše společnost,“ doplnila ředitelka 10. Základní školy Zdeňka Štěpánka v Mostě Barbora Štempáková.

Mladé talenty je nutné podporovat, region to v budoucnu ocení…

Inovativní výukový program H2GP Sprint byl výsledkem ojedinělé spolupráce mezi světem průmyslu a školstvím, ale také důležitým impulsem pro budoucnost vzdělávání v regionu. „Vodíková osvěta, kterou projekt H2GP Sprint šíří, představuje efektivní nástroj pro výchovu nové generace mladých odborníků, kteří budou schopni reagovat na rostoucí poptávku po obnovitelných a ekologických energetických řešeních. Věříme, že kombinace tradičního školního vzdělávání a praktických zkušeností pomůže studentům rozvíjet dovednosti, které budou v oblasti energetické transformace neocenitelné – ať už jde o analytické myšlení, kreativitu nebo o schopnost spolupracovat v týmu,“ upozornila Veronika Vohlídková, výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Partnery pilotního projektu, který v Ústeckém kraji koordinovala Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), byli Nadace ORLEN Unipetrol, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická.

„Jsme rádi, že se nám zapojilo tolik studentů a pedagogů. Bylo skvělé vidět jejich nadšení a zájem o svět vodíku. Stejně tak je pozitivní vidět, že mladí lidé jsou otevřeni novým výzvám, což je pro budoucnost oboru dobrý signál,“ uzavřela Veronika Vohlídková s tím, že projekt se mohl úspěšně uskutečnit jen díky významné podpoře partnerů a pevně věří, že se podaří podporu zajistit i v příštím školním roce.