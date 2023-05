Taneční studio Kamily Hlaváčikové POŘÁDÁ KONKURZY A NÁBORY A TO OD 22.5. DO 23.6. KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN od 15:00 do 18:30

TSKH Most přijímá nové tanečnice a tanečníky do hobby skupin i do profi skupin (kde mohou být tréninky až 2,5 hodiny). Nově jsou otevřené, také poloprofi skupinky.

Kde můžete TSKH kontaktovat nebo se podívat

FB: TSKH – Taneční studio Kamily Hlaváčikové

IG: tanecnistudiokhmost

YouTube: TSKH Most

Web. stránky: https://tanecnistudio-kh.cz/