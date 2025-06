TIP NA SOBOTNÍ VÝLET: PROHLÍDKA BÍLINSKÉ KYSELKY

Bílinská kyselka pořádá 8. a 19. června od 11 hodin exkurzi na nejvýznamnějších evropských zřídlech léčivých lázeňských pramenů, legendární Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody. Dozvíte se zde o světovém významu léčivých vod z ústeckého kraje, o tom proč je Bílinská královnou pitných lázeňských pramenů, a jak se Zaječická stala synonymem pro dokonalý prostředek přírodní očisty těla.

Dozvíte se také spoustu zajímavostí z našeho kraje, který díky několika historickým událostem ztratil své kořeny. Například že Bílinská a Zaječická byly vzorem pro sto let celosvětově vyráběná léčiva a že jsou již staletí pitnými kúrami v Teplicích. Nebo že Bílinská je matka limonádového průmyslu. Vaše účast na exkurzi je krokem k znovunalezení těchto kořenů. Exkurzí provádí manager marketingu. +420 734 841 981

VSTUPNÉ:

do 15 let – 70 Kč

od 15 let – 150 Kč

K dispozici je lázeňský restaurant před přejezdem, kde můžete ochutnat i naše lázeňské oplatky a čokolády. Kontakt na restaurant s možností ubytování. Restaurace tel: +420 773 982 454