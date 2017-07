Tramvaj mezi Citadelou a poliklinikou nepojede

Na sobotu 15.7. a neděli 16.7. plánuje Dopravní podnik města Mostu a Litvínova výluku tramvají č. 4 a 40. Týká se ale pouze úseku mezi litvínovskou Citadelou a litvínovskou poliklinikou.

Na uvedené trati bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Výluka začne v sobotu 15. července ve 4 hodiny ráno a potrvá do neděle 16. července do 23.30 hodin. První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Litvínova, Citadela v sobotu 15. července 2017 ve 4.12 hodin. První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Litvínova, Poliklinika v sobotu 15. července 2017 ve 4.33 hodin. Tramvajová linka č. 2 bude jezdit beze změn.

Trasa náhradní autobusové dopravy: Autobus pojede z Litvínova, Citadela ze zastávky linky č. 4 v otočce tramvají ulicí Podkrušnohorská a S. K. Neumanna do zastávky náhradní dopravy Litvínov, Zimní stadion, (zastávka Litvínov, U Dílen nebude po dobu výluky obsluhována), dále jede Žižkovou ulicí do zastávky Litvínov, Technické služby. Pokračuje až do Litvínova, Poliklinika, kde staví ve výstupní zastávce linky č. 23 u otočky tramvají a při jízdě do Litvínova, Citadela v nástupní zastávce linky č. 23. Dále jede zpět po stejné trase. Autobusy náhradní dopravy budou označeny číslem linky 4 nebo 40 a cedulí Náhradní autobusová doprava. Tramvaj na lince č. 4 a 40 bude jezdit v úseku Litvínov, Poliklinika do Mostu, Dopravní podnik (linka č. 40 navíc Most, Nádraží – Most, Velebudická).