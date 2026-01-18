Úmyslné poškozování upravené běžkařské trasy je nově přestupkem

Úmyslné poškozování upravené lyžařské trasy v Česku je výslovně uvedené jako přestupek v zákoně o přestupcích. Konkrétní úprava stojí v novele zákona, která přidává do vymezení přestupků zvlášť tento čin.
Zákon č. 250/2025 Sb. byl vyhlášen 29. července 2025 a **nabývá účinnosti dne 1. ledna 2026.
Zákonná úprava
„Úmyslné poškozování upravené lyžařskou trasy“ je samostatně uveden jako přestupek fyzické osoby v rámci obecného užívání lesa.
Tento přestupek je zahrnut v přehledu chování, které je považováno za přestupek (např. rušení klidu, poškozování lesa apod.).
„Upravená lyžařská trasa“ znamená trasu (běžeckou, sjezdovou nebo jinou zasněženou cestu), která je záměrně upravena pro rekreační pohyb nebo sport a její poškození ztěžuje či znemožňuje její používání.
Úmyslné poškození znamená, že pachatel vědomě a cíleně jednal tak, že narušil kvalitu trasy (např. rozrytí, hluboké brázdy, úmyslné narušení stopy apod.).