Unipetrol testuje zahraniční pracovníky na COVID-19

Unipetrol pokračuje v průběžné realizaci přijatých bezpečnostních, hygienických a protiepidemických opatřeních. Jedním z nich je i preventivní testování všech zahraničních pracovníků, kteří se účastní zarážky v chemickém závodě Záluží u Litvínova, na přítomnost koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Veškeré náklady s testováním jsou hrazeny Unipetrolem.

Dle seznamu opatření, na jehož sestavení a přijetí se podíleli zástupci krizového štábu Unipetrolu, měst Litvínov a Most, Ústeckého kraje, Krajské hygienické stanice, Městské Policie a Policie České republiky, dochází v těchto dnech k následujícímu testování:

Testování zhruba padesáti pracovníků z rizikových zemí (s vysokým počtem výskytu nemoci COVID-19) se průběžně uskutečňuje ihned po jejich postupném příjezdu do České republiky. Testování je prováděno ve specializovaném odběrném místě Nemocnice Most. Jedná se o test PCR na průkaz nukleové kyseliny formou odběru ze stěru sliznice. K dnešnímu dni bylo otestováno 34 zahraničních pracovníků – všichni s negativním výsledkem. Do obdržení výsledků testování tito pracovníci nesmí opustit ubytovací zařízení ani chodit do práce.

Testování ostatních zhruba 500 zahraničních pracovníků externích společností je prováděno v průběhu jejich čtrnáctidenní karantény. První vlna testování, zhruba 150 pracovníků, se uskuteční tuto sobotu 18. dubna. Testování bude prováděno po skupinách a je zajišťováno ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem a Armádou České republiky. Jedná se o test PCR na průkaz nukleové kyseliny formou odběru ze stěru sliznice.

Po skončení čtrnáctidenní karantény bude u všech zhruba 550 pracovníků externích společností provedeno další plošné testování, tentokrát ve spolupráci se smluvním partnerem, společností Medica Sever.

I nadále je všem pracovníkům při vstupu do areálu měřena teplotu. V případě podezření na nákazu budou dotyčné osoby izolovány a budou aktivována všechna hygienická a bezpečnostní opatření, která jsou pro tuto situaci připravena.

Pokračují také denní kontroly dodržování všech opatření uvnitř chemického areálu i u ubytovacích zařízení pracovníků externích společností. Uskutečněn byl pravidelný týdenní kontrolní audit všech opatření zástupci Státního zdravotního ústavu.

„Naší prioritou je bezpečnost. A proto jsme udělali maximum, abychom dokázali najít řešení pro dvě velké výzvy, před kterými stojíme – realizovat nutnou a bezodkladnou generální revizi našich výrobních zařízení a minimalizovat rizika spojená s šířením nemoci COVID-19,“ informoval Pavel Kaidl, vedoucí odboru externí komunikace Unipetrolu, a dodal: „Ve spolupráci se státními institucemi, Krajskou hygienickou stanicí, Policií České republiky, Ústeckým krajem, městy Litvínov a Most a mnoha dalšími odborníky jsme připravili velké množství opatření, která nám pomohou snížit hygienická a bezpečnostní rizika na minimum a v případě potřeby rychle a účinně zareagovat. Nyní je naším úkolem soustavně kontrolovat funkčnost a dodržování přijatých opatření a okamžitě napravovat případné odchylky a pochybení.“