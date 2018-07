Univerzitní týmy z celého světa už počtvrté předvedou své formule na polygonu

Týmy studentů technických vysokých škol z celé Evropy i zemí dalších kontinentů se v úterý 31. července sjedou už počtvrté do areálu polygonu mosteckého autodromu, aby změřily síly v soutěži Formula Student. Mezinárodní závody formulí sestrojených univerzitními týmy z celého světa hostí Česká republika pošesté, první dva ročníky měly základnu na letišti v Hradci Králové.

Důvodem přesunu na sever Čech je podle organizátora akce a generálního ředitele společnosti Formula Student Czech Republic Michala Vašíčka zázemí a tréninkové moduly mosteckého polygonu. „Plochy a jejich vybavení s moderními technologiemi jsou ideálním místem pro setkávání početných týmů studentů, které miniformule vyvíjejí. Tyto stroje jsou poměrem váhy a výkonu srovnatelné s formulí 1,“ vysvětlil.

Soutěž vyvrcholí v pátek a sobotu 3. a 4. srpna, kdy jsou na programu jízdní disciplíny, především oblíbený vytrvalostní závod formulí endurance v délce 22 kilometrů po handlingové dráze polygonu. Po oba dny je soutěž volně přístupná zájemcům a fanouškům. „Očekáváme příjezd více než 800 studentů a jejich doprovodu. Jde o logisticky a organizačně náročnou akci. Věřím ale, že ji zvládneme bez větších problémů, čerpáme ze zkušenosti minulých let,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Polygon poskytuje studentským týmům i ubytovací kapacitu, mohou kempovat pod stany na plochách za hlavními tribunami. „Areál je po celou dobu soutěže zdarma otevřený i veřejnosti, mohou sledovat soutěž, ale využít i nabídky svézt se po naší motokárové dráze či dráze pro čtyřkolky. Děti se zabaví na dopravním hřišti, zdarma jim zapůjčíme kola, koloběžky, odrážedla i přilby. Parkování auty v areálu polygonu však z kapacitních důvodů nebude možné,“ doplnila Raková.

Zadáním soutěže Formula Student je vývoj vozu formulového typu pro víkendového neprofesionálního závodníka. Soutěž je často označována jako inženýrská, což odráží její filosofii: vytvořit studentům prostředí pro jejich rozvoj během studia a zlepšit jejich přípravu na praxi. Z toho důvodu týmy nesoutěží pouze na trati, ale také před odbornými komisemi, které prověřují jejich vozy z hlediska technické vyspělosti, ceny i prodejního potenciálu.

Studenti technických univerzit soutěží v konstrukci formulí již od roku 1981, kdy ve Spojených státech vznikla Formula SAE. Do Evropy se soutěž dostala koncem 90. let, kde se jezdí na okruzích jako je Hockenheimring nebo britský Silverstone, a to pod názvem Formula Student.