Ústecký kraj spustil rezervace dotovaných pobytů v Českém Švýcarsku

Po letním požáru se celá oblast Českého Švýcarska vyrovnává s velkým úbytkem turistů. Často úplně zbytečně, protože požárem byla zasažena jen menší část národního parku. Od listopadu proto Ústecký kraj spuštil rezervace dotovaných pobytů v rekreačních zařízeních v oblasti.

Sleva je 300 korun na osobu a noc a ve spoustě penzionů bude tedy ubytování za velmi přijatelné ceny. K tomu lze přidat ještě bezplatnou dopravu v celém kraji. Jak to funguje? Stačí si zvolit voucher a vybrat si, kde chcete bydlet. Detaily najdete na www.pomahej.ceskesvycarsko.cz/ubytovani/sleva. V termínu pobytu vám personál zařízení vygeneruje QR kód, který si nahrajete do DÚKapky a bude fungovat jako síťová jízdenka pro všechny ubytované. Budete mít zdarma autobusové, vlakové i lodní linky Dopravy Ústeckého kraje. Pobyt je možné rezervovat až do května příštího roku. (nov)

Jak to bude celé fungovat

• Vše poběží na speciálně vytvořeném portálu „Pomáhej Českému Švýcarsku“ – na www.ceskesvycarsko.cz

• Pro všechny zájemce bude v provozu infolinka od 1.11. Po-ne 9 -17 hodin

• Speciální email – pomahej@ceskesvycarsko.cz

• Zájemce klikne na „chci voucher”, vyplní potřebné údaje, do e-mailu mu následně přijde e-mail s kódem, na webu si vybere z nabízených ubytování, po potvrzení rezervace se spáruje s voucherem, uplatní danou částku (slevu) a uhradí zbytek

UBYTOVACÍ VOUCHERY

• Slevový voucher/poukaz ve výši 300 Kč na osobu a noc

• Sleva pouze na ubytování, nikoliv na stravu a další služby

• Minimální délka pobytu jsou 2 noci a maximum 7 nocí v době od 1. listopadu 2022 do 31. května 2023 nebo do vyčerpání alokované částky 5 mil. Kč

• Na osobu se tedy jedná o příspěvek v rozmezí 600 – 2 100 Kč

• Návštěvník může slevu využít pouze jednou za celé období

Současně se spuštěním podpory formou voucherů na ubytování poběží podpora formou veřejné dopravy zdarma pro ubytované s minimální délkou pobytu dvě noci.