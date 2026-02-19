Uživatelé věrnostní aplikace ORLEN pomohli vybrat téměř 600 tisíc pro mladé sportovce

Uživatelé věrnostní aplikace ORLEN se zapojili do charitativního programu Daruj své body. Nasbírané body se podařilo převést na 599 020 Kč určených České olympijské nadaci. Ta pomáhá mladým sportovcům ze sociálně znevýhodněného prostředí.
„Naši zákazníci opakovaně dokazují, že darované benefitní body z mobilní aplikace ORLEN nejsou jen čísla — jsou to konkrétní příběhy pomoci. Velmi si vážíme toho, že se lidé aktivně zapojují do charitativních programů, které společně v rámci projektu Daruj své body realizujeme. Podpora mladých sportovců je dlouhodobě součástí naší strategie, a proto nás těší, že se do aktuální sbírky pro Českou olympijskou nadaci zapojilo přes 12 300 zákazníků,“ uvádí Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.
Sbírání bodů v aplikaci ORLEN na podporu talentovaných mladých sportovců odstartovalo v květnu 2025. Každé dva měsíce se darované body měnily na pomoc dětem, které ji nejvíce potřebují. V jednotlivých etapách tak získaly podporu mladé naděje z atletiky, z míčových a bojových sportů a nakonec také sportovci věnující se zimním disciplínám. „ Díky podpoře uživatelů aplikace ORLEN a Nadaci ORLEN Unipetrol pomáháme vytvářet podmínky, které dětem otevírají dveře k pravidelnému tréninku i k plnění jejich sportovních cílů,“ říká ředitelka České olympijské nadace Veronika Opršalová.
Darované body v minulých letech putovaly například na podporu dětí samoživitelů, na zajištění stravy a předškolního vzdělávání pro děti ze znevýhodněného prostředí či na přímou pomoc domácnostem zasaženým povodněmi.