V březnu zdarma s dopravou Ústeckého kraje

I letos Doprava Ústeckého kraje chystá jednodenní bezplatné jízdenky pro podporu veřejné dopravy, a to 28. 3. a 22. 9. 2026.Bezplatná přeprava bude opět dostupná prostřednictvím mobilní aplikace DÚKapka, a to ve dvou termínech:
NEDĚLE 29. března 2026
U příležitosti 5. výročí spuštění aplikace DÚKapka získají uživatelé s nainstalovanou aplikací zdarma jednodenní síťovou jízdenku.
ÚTERÝ 22. září 2026
V rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut bude možné stejným způsobem využít další bezplatnou jednodenní jízdenku.