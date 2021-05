V Českém Švýcarsku se naplno rozjíždí turistická sezóna

Od pondělí 24. května se v ČR uvolní v plném režimu ubytovací zařízení. České Švýcarsko tak oficiálně přivítá své první ubytované v letošní sezóně. Všechna hlavní lákadla regionu jako jsou soutěsky a provoz lodiček na řece Kamenici nebo Pravčická brána jsou otevřena od začátku dubna do podzimu.

Hlavní turistické atrakce Českého Švýcarska běží od Velikonoc. Za turistikou je možné vyrazit i do Saska

Novotou září opravený altán na Mariině skále nad Jetřichovicemi. Většina turistických informačních středisek otevřela v květnu včetně Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Návštěvníci se mohou těšit na nové turistické vlaky z Liberce nebo z Prahy. Opět je možné cestovat za hranice do Saského Švýcarska. Řadu novinek před tolik očekávanou turistickou sezónu připravila se svými partnery i obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. Veřejnosti již od Velikonoc slouží i nový altán na Mariině skále v okolí Jetřichovic, který se po roce vrátil na své místo. Správa národního parku vrátila stavbě historickou podobu z doby jejího vzniku. První dřevěnou stavbu na skále nechal postavit už v roce 1856 kníže Ferdinand Kinský, po jehož manželce Marii Anně byla vyhlídka pojmenována.

Pravčická brána je přístupná denně až do října od 10 do 18 hodin. Pro začátek výletu na výchozích místech z Hřenska, od Tří pramenů nebo z Mezní Louky doporučujeme využít hustou síť veřejné turistické dopravy ve směru od Děčína i od Jetřichovic.

Denně až do 7. listopadu jsou v provozu také populární lodičky na řece Kamenici, kde během jara probíhala těžba suchých stromů. Hřenští převozníci s pramicemi pomáhali Správě národního parku odklízet kmeny stromů napadané do koryta říčky. Edmundova soutěska je přístupná bez omezení v obou směrech od Hřenska i od Mezní Louky. Lodičky v Divoké soutěsce jezdí z dolního přístaviště bez možnosti výstupu, tj. pouze tam a zpět. Žlutá turistická značka od horního přístaviště údolím Soorgrund směr Mezní Louka je uzavřena. Také pro návštěvu soutěsek doporučujeme využívat veřejnou dopravu.

Během dubna také došlo k rozvolnění opatření, která na dlouhé měsíce znemožňovala cestování za turistikou za hranice do sousedního Saska. Od poloviny dubna je možné na 24 hodin vycestovat do Horní Lužice a Saského Švýcarska, které ze tří stran obklopuje Šluknovský výběžek. Ve spolupráci s kolegy s Turistického svazu Saské Švýcarsko připravuje o. p. s. České Švýcarsko výměnu informací o TOP 20 cílech u obou stran hranice. Přeshraniční spolupráce probíhá nejen v oblasti marketingu, ale také dopravy, podpory období mimosezóny a přípravy společných projektů.

Novinky z Českého Švýcarska: propagační materiály, podcast i trhy regionálních výrobců

Turisté se mohou těšit na nové propagační materiály vydané obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, které mají za cíl ukázat i méně známá a okrajová místa destinace. Prvním příkladem je brožura „(Ne)známá místa Českého Švýcarska“, podpořená Ústeckým krajem a Státním fondem životního prostředí. K dostání v Domě Českého Švýcarska a na e-shopu. Druhou novinkou jsou trhací mapy s tipy na trasy pro pěší a cyklisty, které jsou k odstání na většině informačních center v regionu a rovněž Domě Českého Švýcarska. Obě mapy jsou vydány ve dvou jazykových mutacích, primárně české, ale také německé. Tištěná verze mapy má i svoji webovou podobu na www.ceskesvycarsko.cz s mnoha dalšími tipy na výlety včetně detailního popisu trasy, fotografií a dalších zajímavostí.

Největší turistické středisko regionu v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě otevřelo své brány během května. Součástí infocentra je i interaktivní expozice s názvem „Krajina tajemství“ a bohatě zásobená prodejna regionálních výrobků. Za dobrého počasí mohou návštěvníci nově využít venkovní posezení na náměstí. Od května mohou školy a skupiny využívat environmentální programy uvnitř expozice i při venkovních aktivitách v národním parku. Do začátku prázdnin projde středisko částečnou modernizací doplněním expozice o vaření piva na Krásnolipsku ve spolupráci s pivovarem Falkenštejn. U vstupu do infocentra přibudou nové obrazovky s aktuálními turistickými informacemi.

Tým obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko ve spolupráci s partnery vydává každé dva týdny Informační servis z regionu, určený pro návštěvníky i poskytovatele služeb. Pravidelný přehled novinek a akcí je k dispozici vždy před víkendem a dostupný je na webových stránkách www.ceskesvycarsko.cz, sociálních sítích i prostřednictvím e-mailu. Na začátku června před hlavní sezónou proběhne vydání Turistických novin s praktickými tipy na léto.

„Mezi celou řadu dalších novinek bych rád zmínil spuštění blogu a nového podcastu Obrysy Českého Švýcarska, který každý týden přináší nové povídání o zajímavých lidech nejen z Českého Švýcarska. Úspěšně běží již zaběhnutý e-shop Českého Švýcarska. Stejně jako v naší kamenné prodejně i zde můžete pořídit knihy a brožury, zboží s motivy Českého Švýcarska. Nedílnou součástí našeho sortimentu je důraz na regionální výrobky jako pivo, káva, přírodní kosmetika, džemy, cider, čaje, sušenky, likéry a destiláty a mnoho dalších dobrot z regionu. Nákupem podpoříte destinaci České Švýcarsko i místní producenty,“ doplňuje Jan Šmíd, ředitel o. p. s. České Švýcarsko. S podporou lokální ekonomiky úzce souvisí i čerstvá novinka – trhy regionálních výrobců, které budou spuštěny ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Český sever během června na krásnolipském náměstí.

Řadu novinek na turistickou sezónu připravily i obce a města z regionu

Na podzim 2020 bylo ve Šluknovském výběžku díky městu Šluknov a Klubu Českých turistů proznačeno více než 20 km nových turistických tras, například na Knížecí, přes vrchol Hrazený, po stopách zaniklé osady Försterei, alejí přátelství nebo k vyhlídce na Židovském vrchu. Obec Lipová má nově k dispozici mapu sakrálních památek, která je ke stažení na webu www.lipova.cz a k dostání v informačním centru v Lipové. Česká Kamenice si pro návštěvníky připravila nově zrekonstruované informační centrum, které se nachází na náměstí. Obnovou prochází vyhlídky Ponorka a Jehla tyčící se nad Českou Kamenicí. Děčín připravil pro návštěvníky i místní obyvatele z řad čtenářů novou publikaci s názvem „Děčín a okolí – obrazový průvodce“. K dostání je na e-shopu, v informačních střediscích na hlavním nádraží i infocentru v budově knihovny na Labském nábřeží. Další aktuální informace, tipy na ubytování, výlety i zážitky jsou k dispozici na webových stránkách: www.ceskesvycarsko.cz a na sociálních sítích Facebook: České Švýcarsko – Excelentní destinace a Instagram: Bohemian Switzerland.

Ústecký kraj dokončuje lávku na Šébru a připravuje trasu dálkové Hřebenovky

V roce 2020 byla zahájena dlouho očekávaná stavba lávky přes silnici I/9 na Šébru na hranici Ústeckého a Libereckého kraje. Investici spojenou se stavbou lávky včetně terénních úprav a nových cest ve výši 18 miliónů korun financuje Ústecký kraj. Lávka bude sloužit pěším, cyklistům i běžkařům a zajistí bezpečný přechod frekventované silnice na Stožeckém sedle mezi Svorem a Jiřetínem pod Jedlovou. První návštěvníci se po novém mostě projdou během léta. Ústecký kraj dále vyčlenil ze svého rozpočtu finanční prostředky na značení a propagaci dálkové trasy Hřebenovka přes Ústecký kraj. Projekt, na kterém spolupracuje o. p. s. České Švýcarsko, Klub českých turistů, obce a partneři z regionu, se bude realizovat během let 2021 a 2022.

Nové turistické linky do národního parku aneb nechte auto doma!

Turistická doprava je díky Ústeckému kraji a dlouhodobému působení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko na velmi dobré úrovni. Příkladem toho je řada nových turistických spojů i produkt Dráha národního parku. Především je nutno zmínit nové dálkové turistické víkendové vlaky. Přímo z Prahy jezdí do konce října přes Mladou Boleslav, Doksy a Jedlovou Lužickohorský rychlík do Krásné Lípy a Mikulášovic. Jízda retro soupravou z hlavního města je zážitkem. Jde přitom po dlouhých desetiletích o obnovení přímého spojení metropole se Šluknovským výběžkem.

Podobně nový vlak Trilex z Liberce přes Žitavu a Varnsdorf do Mikulášovic s okamžitým přestupem směr Bad Schandau a Děčín znamená propojení oblasti Jizerských hor se Saským a Českým Švýcarskem a jezdí také o víkendech do konce října. Druhou sezonu zahajuje provoz turistický autobus z České Lípy do Jetřichovic. Spojení atraktivních cílů jako je skalní hrad Sloup, sklářské město Nový Bor, historické město Česká Kamenice s Jetřichovickými skálami je vskutku ojedinělé a zpřístupňuje najednou cíle Lužických hor i Labských pískovců.

„V samém srdci národního parku se projeďte silničním vláčkem od hraničního přechodu v obci Hřensko až na Mezní Louku. Dopřejte dětem i sobě odpočinkovou jízdu s výhledy do Německa, na říčku Kamenici i na Pravčickou bránu. Vláček je tu pro vás denně do konce října,“ láká návštěvníky Jiří Rak, koordinátor dopravy v o. p. s. České Švýcarsko.

Uzavření některých turistických stezek. Upozornění na riziko pádu stromů v národním parku

Na celém území národního parku hrozí nebezpečí pádu stromů. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru nebo deště. Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku.