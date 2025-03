V MOSTĚ ODSTARTUJE 13. BŘEZNA PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA NANEČISTO

Káťa Císařová a Sára Arnstein

Potkaly se při studiu na DAMU a pár let po skončení studií společně pod hlavičkou souboru Ufftenživot nazkoušely inscenaci This is not a love song. Obě jsou herečky a mají rády pohyb jako prostředek vyjádření, jako rozšířené gesto, důraz, hyperbolu, jako něco, co dokáže hýbat slovy a myšlenkami, jako zhmotněná energie. Kateřina je dlouholetou členkou hereckého souboru Na Zábradlí, v letošním roce získala cenu Thálie za výkon v inscenaci Vzkříšení, skvěle zpívá a má ráda goudu. Sára je zakladatelkou souboru Ufftenživot, dělá především autorské divadlo, píše texty, věnuje se dramaturgii a má dva syny co mají taky rádi goudu.

MY V MOSTĚ A MOST V NÁS

Seminář vychází z cyklu My v krajině a krajina v nás. Hledat krajinu v krajině možná není tak těžké. Dá se najít krajina ve městě? V Mostě? V sobě? Dá se přejít z obyčejné chůze dál po mostě. Dá se přejít naše krajina v nás třemi kroky? Můžeme si klást otázky společně a hledat odpovědi každý zvlášť. Inspirace: View points (úhly pohledu), BMC (body mind centre), butó, site specific projekty.