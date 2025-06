V Mostě se plánuje hřbitov pro mazlíčky

Technické služby v Mostě mají v plánu vybudovat hřbitov pro zvířecí mazlíčky.

O zvířecím hřbitově se mluví ve městě už dlouhá léta. Poptávka je ale postupem let stále větší. Lidé si přejí mít pietní místo pro své zvířecí miláčky, nebo alespoň využívat další služby, které jsou s pohřbíváním zvířecích mazlíčků spojeny. Podle vedení města není problém takové místo vytvořit, ale zajistit, aby odpovídalo legislativě. Pokud si totiž někdo myslí, že zvířecí hřbitov může vzniknout na stávajících hřbitovech, je na omylu. „Není zcela banální věc z hlediska legislativy, udělat zvířecí hřbitov součást běžného hřbitova. Technické služby mají ale plán, protože vnímají poptávku. Chtějí vytvořit místo, kde by si zájemci mohli své zvířecí mazlíčky umístit. Řeší se způsob umístění, cena a podobně,“ ubezpečil primátor.

Zvířecí hřbitov by měl mít několik částí. „Nejprve se musí zpopelnit ostatky, pro což by bylo zapotřebí samoobslužné místo. Zde by se zajistilo převzetí zvířecích ostatků. Poté, na jiném místě, dojde ke zpopelnění a následně se musí řešit, kam s ostatky natrvalo,“ nastínil náměstek primátora Václav Zahradníček. Dodal, že někdo si vezme zpopelněné mazlíčky domů, jiný si z pozůstatků vyrobí šperky, vytvoří pietní místo apod.

V současné době se řeší možnost spolupráce s firmou, která se touto oblastí zabývá, a zajistila by obdobnou službu i pro město Most. Že by lidé měli zájem o takovou službu, svědčí i snahy soukromníků, kteří chtěli zvířecí hřbitov vybudovat nedaleko Hrabáku, poblíž tamního lesíka. Nepodařilo se ale vyjednat pozemek, který patří do vlastnictví Palivového kombinátu. „Lidé se snaží i samovolně, konkrétně za zdí u kostelní hřbitova směrem k jezeru. Tam také vznikají jakási pietní místa, která ovšem nebudí příliš důvěry,“ zmínil náměstek.