V mostecké knihovně probíhá 30. března veletrh pro každého, komu není lhostejný osud dětí

V Městské knihovně v Mostě probíhá 30. března od 14 do 17 hodin „Veletrh služeb zaměřený na ohrožené děti a jejich rodiny“.

Akce je určena pro každého, komu není lhostejný osud dětí. Vstupné je zdarma.

Představí se bezmála 20 mosteckých organizací, které aktivně pracují s ohroženými dětmi. Od neziskových organizací, státní správy, škol, městské policie, soudu po pediatry. A na koho se konkrétně můžete těšit?

ŠKOLSTVÍ (Středisko výchovné péče Dyáda, ZŠ Zd. Matějčka a Školní sociální pedagog ZŠ Václava Talicha – p. Masojídek)

ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD, Sociální pracovnice OS Most)

ZDRAVOTNICTVÍ (MUDr. Dobiášová – pediatrie)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (Městská správa sociálních služeb, Mgr. Věra Malesaková)

SOCIÁLNÍ SFÉRA (Diakonie ČCE, Women for women, Klub národnostních menšin, Obrnické centrum sociálních služeb, Dům romské kultury, Spirála, Most k naději, Azylový dům pro rodiny v Mostě, Charita Most, Úřad práce, pobočka Most)

POLICIE ČR / MĚSTSKÁ POLICIE (Městská policie Most