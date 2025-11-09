V průběhu listopadu bude na území měst Mostu a Litvínova probíhat dopravní průzkum pomocí automatických dopravních kamer.
Cílem je získat aktuální data o intenzitě dopravy a přepravních vztazích mezi oběma městy a jejich okolím. Tato data poslouží jako podklad pro tvorbu dopravního modelu v rámci projektu „Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova II“.
Zadavatelem jsou města Most a Litvínov. O průběhu průzkumu jsou informovány i složky Policie ČR a Městské policie obou měst.
Měřicí zařízení bude dočasně umístěno na veřejné infrastruktuře (např. sloupech veřejného osvětlení či dopravních značkách).
Kamery sledují pohyb vozidel na pozemních komunikacích za účelem vyhodnocení dopravních intenzit.
Technika je vybavena GPS lokátorem a její provoz je pod dohledem Policie ČR a Městské policie.