Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller se zúčastnil během víkendu hned dvou vrcholových sportovních akcí a dalších dvou kulturních akcí, které se konaly v regionu. V Třebívlicích odhalili sochu J. W. Goetha a Ulriky, v Račicích Labe aréna hostila Mistrovství světa ve veslování do 23 let, v Lovosicích proběhlo Mistrovství republiky mládeže v silniční cyklistice a v Klášterci nad Ohří na zámku se konal závěrečný koncert v rámci Kláštereckých hudebních pramenů. Šluknovský výběžek hostil tradiční cyklistický etapový závod Tour de Feminin.

Hejtman Jan Schiller v sobotu zavítal do Třebívlic, kde bylo odhaleno na Komenském náměstí nové sousoší Johanna Wolfganga von Goethe a Ulriky von Lewetzow. Tyto osobnosti byly totiž na Třebívlice napojeny. Sedmnáctiletá Ulrika, nevlastní dcera majitele třebívlického panství Františka Klebelsberga se v roce 1821 setkala s tehdy 72 letým německým básníkem J. W. Goethem. Vznikl mezi nimi hluboký citový vztah. Setkali se ještě v letech 1822 a 1823. Básník požádal o ruku Ulriky, ta ho však odmítla. Ulrika se již nikdy neprovdala. Vztah těchto dvou bytostí se stal symbolem romantické, čisté a nenaplněné lásky. Od roku 1824 žila Ulrika trvale v Třebívlicích. Pro třebívlické panství byla přínosem, věnovala se přírodě, měla zájem o kulturu, umění a pečlivě se starala o své poddané. Zemřela sešlostí věkem roku 1899 ve věku 95 let.

V neděli zavítal hejtman nejprve do Labe arény v Račicích, kde se konalo Mistrovství světa do 23 let ve veslování. Finálový den sledovali i další zástupci Ústeckého kraje a byli svědky zlatého medailového závodu pro české barvy. Odpoledne pak hejtman odstartoval v Lovosicích na Václavském náměstí závod kadetů na 80 km v rámci probíhajícího Mistrovství České republiky v silniční cyklistice. Hostitelské město nabídlo i bohatý doprovodný program, například závod starostek a starostů okolních obcí, které byly patronem jednotlivých věkových kategorií. Večer se hejtman zúčastnil na zámku v Klášterci nad Ohří závěrečného koncertu v rámci Kláštereckých hudebních pramenů. Tato akce patří mezi tradiční v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Ve Šluknovském výběžku v neděli vyvrcholil tradiční cyklistický etapový závod Tour de Feminin