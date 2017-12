V Ústeckém kraji je jedno z nejhezčích nádraží

Každoročně se utkávají železniční stanice a zastávky o titul nejhezčího nádraží na české železnici. V letošním ročníku soutěže zvolila veřejnost druhou nejhezčí stanicí tu v obci Třebívlice na Litoměřicku, která leží na Švestkové dráze a patřící společnosti AŽD Praha.

Poté, co AŽD Praha trať i s nádražími od státu získala do svého vlastnictví a péče, objednal zde Ústecký kraj provoz vlaků jakožto na jedné ze svých turistických železničních linek mezi městy Lovosice a Most a tak se letošní letní sezonu mohli cestující po malebné trati svézt právě motoráčkem tohoto železničního dopravce.

V Tetčicích u Brna na setkání přátel železniční dopravy generální ředitel společnosti AŽD Praha Zdeněk Chrdle zdůraznil, že nebýt zájmu Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a jeho náměstkem Jaroslavem Komínkem, určitě by se nemohli s takovou silou ujmout modernizace tratě včetně oprav nádražních budov, a tuto prestižní cenu by nezískali.

Poděkování směřovalo k přítomným zástupcům kraje z odboru dopravy a silničního hospodářství za spolupráci na přípravách a rozvoji provozu Švestkové dráhy a předal jim dort v podobě železniční stanice Třebívlice, podobný tomu, jaký AŽD Praha a Třebívlice získali před časem na oficiálním zakončení veřejné soutěže o nejhezčí nádraží.

Další provoz Švestkové dráhy bude opět spolu s ostatními turistickými tratěmi v Ústeckém kraji zahájen 30. března 2018. s mírně rozšířeným jízdním řádem na tři páry vlaků.