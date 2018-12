Vánoční tramvaj znovu vyjíždí do ulic

Na pravidelnou tramvajovou linku číslo 2 v Mostě vyjede v neděli 2. prosince 2018 opět Vánoční tramvaj. Tato Vánočně nazdobená tramvaj jezdila poprvé na pravidelné lince v loňském roce. První jízda je naplánována z Velebudic v 16:42 hodin. „Nasazení tramvaje je naplánováno tak, aby vyniklo její sváteční osvětlení. Na světelnou výzdobu tramvaje bylo použito zhruba šest set metrů světleného řetězu s více než 2000 kusů LED žároviček. Dopravní podnik se tak snaží navodit předvánoční i vánoční atmosféru zejména pro ty nejmenší obyvatele,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský. Tramvaj bude jezdit ve všedních dnech od 4:30 do 8:21 hodin, poté odpoledne od 15:52 do 22:28 hodin. Vánoční tramvaj bude na lince č. 2 vidět i o víkendech a svátcích, když z vozovny vyjede ve 4:45, jezdit bude do 7:20 hodin a odpoledne bude v provozu od 14:50 do 22:28 hodin. „Naposledy bude možné potkat Vánoční tramvaj v neděli 6. ledna 2018 do 22:28 hodin, kdy se vrátí do vozovny,“ doplnil Dunovský.