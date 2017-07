Velvyslanec Státu Palestina navštívil Ústecký kraj

Ve středu 12. července navštívil Krajský úřad Ústeckého kraje velvyslanec Státu Palestina v České republice Khaled Alattrash, kde se setkal s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Mezi projednávanými tématy zazněla snaha o spolupráci především v oblasti kultury, turistiky, a také snaha o pokračování bilaterálních vztahů mezi Českem a právě státem, vyhlášeným roku 1988.

Palestinský velvyslanec se s hejtmanem Bubeníčkem sešel neformálně již v únoru na veletrhu cestovního ruchu v Praze. „Jezdím skrz váš kraj do Německa za dětmi a vždy jsem se chtěl v tak malebné krajině aspoň na chvíli zastavit,“ byl nadšený z návštěvy krajského města Khaled Alattrash, který se narodil v uprchlickém táboře v Libanonu.

Již téměř 25 let probíhají jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou o vytvoření samostatného státu. V roce 2013 uznalo Stát Palestina celkem 134 ze 193 členských států OSN (mezi ně patřila i tehdejší ČSSR). Od února roku 1989 funguje v Praze Velvyslanectví Státu Palestina. „Mnoho let nás trápí stále ten stejný problém. Naději jsme však neztratili. Chtěli bychom nastolit nezávislý stát, kde by panoval mír,“ přál si na závěr jednání s hejtmanem velvyslanec Alattrash.