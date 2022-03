DNES 6. BŘEZNA HRAJE HC VERVA LITVÍNOV DOMA! Nenechte si ujít poslední domácí zápas základní části, a to bez jakýchkoliv omezení! Přijďte vytvořit vítěznou atmosféru, která nás posune do předkola play off! Pokladny se otevřou v 15:00, vstupenky můžete zakoupit také na webu https://ticketing.hcverva.cz/