Veselé polštářky pro nemocné děti

Město Litvínov, Patchwork klub Litvínov, Donor, z. s. zvou na akci

VESELÉ POLŠTÁŘKY PRO DĚTSKÉ PACIENTY

UŠIJTE A DARUJTE ORIGINÁLNÍ A VESELÝ POLŠTÁŘEK PRO DĚTSKÉ PACIENTY MOTOLSKÉ ONKOLOGIE!

Obal i náplň (nové) polštářku musí být pratelné na 60°C. Hotový výrobek přineste ve dnech od 14. do 18. září, od 9.00 do 17.00 hodin, do informačního centra zámku Valdštejnů v Litvínově, ul. Mostecká čp. 1.

VÝSTAVA VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ

20. – 28. září, 9.00-16.30 hodin, zámek Valdštejnů Litvínov, salónek

V rámci výstavy, na vyžádání, lze zhlédnout v informačním centru dokument o aktivitách DONOR z. s.

PRODEJ VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ

28. září, 17.30 hodin, zámek Valdštejnů Litvínov, obřadní sál

KUPTE SI VESELÝ POLŠTÁŘEK A PODPOŘTE AKTIVITY DĚTSKÝCH PACIENTŮ!

Veřejný prodej polštářků zajistí zástupci DONOR při Fakultní nemocnici Motol KDHO (Klinika dětské hematologie a onkologie).

Finanční obnos z prodeje bude použit pro aktivity dětských pacientů (sportovně-rekondiční pobyt pro mládež, taneční, ozdravný pobyt, onkologické hry pro děti a mládež…).

Získaná částka bude zveřejněna!

Polštářky, které se neprodají, budou předány dětským pacientům do FN Motol na KDHO.