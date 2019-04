Vojákem na Kočičáku aneb Příměstský tábor nabitý dobrodružstvím

Po loňském velkém úspěchu také letos proběhne příměstský tábor „Vojákem na Kočičáku“. Zájemci se mohou hlásit, ještě jsou volná místa.

Dobrodružnější povahy si mohou o prázdninách vyzkoušet příměstský tábor s názvem Vojákem na Kočičáku. Děti si vloni tábor i přes panující vedra, oblečené do vojenských maskáčů, skvěle užily. Stejně jako minulé léto, i letos se naučí základy táboření, základy první pomoci, poznají historii a přírodu, budou pracovat s mapou a kompasem, prozkoumají vojenské kryty, užijí si stolování v polní kuchyni u ohně a z ešusů. To všechno a mnohem víc připravili pro kluky i holky členové spolku Muzea čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ (na Chomutovsku) spolu s Oblastním muzeem a galerií Most. Muzeum Na Kočičáku oslovuje svou ojedinělou koncepcí zrekonstruovaných objektů lehkého opevnění, určených původně pro bezprostřední obranu Československé republiky, všechny generace od dětí až po dospělé.

Tábor je určen pro děti od 7 let. Ranní srazy jsou v 7.30 hodin u mosteckého muzea, návraty cca v 16.30 hodin tamtéž. Cena 2 600 Kč zahrnuje celodenní program, dopravu autobusem, 2x svačinu, oběd, pitný režim a odborný dohled. Termín tábora je od 5. do 9. 8. Více informací najdete na www.tabory-kadan.webnode.cz nebo na e-mailu: silova@kultura-kadan.cz, 775 035 968 (Jana Šílová, Městské muzeum v Kadani).