Výluka tramvají potrvá přes celý víkend

Výluka tramvají v úseku Chemopetrol – Most, nádraží – Most, Velebudická proběhne od 23.30 hodin dne 30. června 2017 do 3.30 hodin dne 3. července 2017.

Linka č. 2:

Bude zrušena v plném rozsahu po celou sobotu i neděli.

Linka č. 4:

Tramvaje této linky budou jezdit v úseku Litvínov, Citadela – CHEMOPETROL. Odjezdy z Litvínova, Citadela budou dle grafikonu a z CHEMOPETROLU po přestupu cestujících od autobusů náhradní dopravy za linku č. 4 (dle traťového dispečera).

Tramvaje budou stavět na CHEMOPETROLU v obou směrech pro nástup i výstup v otočce i na hlavním nástupišti, přestup cestujících bude probíhat na Chemopetrolu v otočce, kde bude přítomen i traťový dispečer dopravního podniku. Po dobu výluky nebude zajištěn provoz nízkopodlažních tramvají ASTRA ani cyklotramvaje.

Linka č. 40:

Bude zrušena v pátek, v sobotu i v neděli v plném rozsahu.

Náhradní autobusový provoz:

Linka č. 2 – první náhradní spoj pojede z Mostu, nádraží ve 4,41 hodin, první náhradní spoj pojede z Mostu, Velebudická ve 4,32 hodin.

Linka č. 4 – první náhradní spoj pojede z Mostu DP ve 4,02 hodin a z CHEMOPETROLU ve 4,27 hodin po přestupu cestujících od tramvaje, odjezdy z Mostu, dopravní podnik budou podle grafikonu a z CHEMOPETROLU po přestupu cestujících od tramvaje.

Linka č. 40 – náhradní autobusovou dopravu bude zajišťovat v pátek, sobotu a v neděli jeden autobus po celé trati.

Trasa náhradní dopravy:

Z CHEMOPETROLU jede podél trati po silnici I/27, v Mostě okolo bývalé průmyslovky Chomutovskou ulicí na ulici Budovatelů a staví Zimní stadion, zastávka náhradní dopravy, u VÚHU najede na panely a jede až do stanice Čs. mládeže, poté sjede z tramvajového pásu a jede do Mostu, dopravní podnik, zastávka linky 31. Zpět po stejné trase.

Linka č. 2 pojede z Mostu, Rudolická, zastávka linky č. 5 k Tescu zastávka linky č. 16, dále stejná trasa jako linka č. 4, a z Mostu, dopravní podnik pokračuje do Most, Severografia, zastávka náhradní dopravy a Most, Velebudická zastávka 25 v otočce. Zpět pojede po stejné trase.

Autobusy provádějící náhradní autobusovou dopravu budou označeny linkou č. 2 nebo 4 a cedulí Náhradní autobusová doprava.

Z důvodu přestupu cestujících může docházet ke zpoždění lince č. 4, a proto budou zajištěny přestupy v přestupních uzlech v Mostě a Litvínově.