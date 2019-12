Výluka vlaků na trase Most – Bečov

Provozovatel dráhy SŽDC informuje, že v termínu 5. a 6. prosince, denně od 8:15 do 14 hodin, proběhne na trati 126 Most – Rakovník (a zpět) výluka v úseku Most – Bečov u Mostu.

Dopravce České dráhy proto musí přistoupit k nahrazení vlaků náhradní autobusovou dopravou. Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku Most – Bečov u Mostu a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Vlak Os 6781 bude nahrazen autobusy náhradní dopravy už před zahájením výluky.

Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5 až 10 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Most – parkoviště u 1A nástupiště (vedle staniční budovy)

Obrnice – autobusová zastávka „Obrnice, sídliště“

Bečov u Mostu – před staniční budovou

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru, e-mail: info@cd.cz, tel. 221 111 122.