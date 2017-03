Výlukový jízdní řád na Moldavu

Od 1. 4. 2017 se na trati 135 zavádí výlukový jízdní řád. Pro návštěvníky v okolí krušnohorské železnice znamená dvojí způsob dopravy. Mezi Mostem a Dubím bude jezdit vlak mezi Osekem městem a Moldavou náhradní autobusová doprava. Cestující, který bude chtít jet do Mikulova v Kr. Horách, Nového Města v Kr. Horách nebo krušnohorské Moldavy musí přestoupit ve stanici Osek město do autobusu, který bude stát na křižovatce pod budovou stanice. Není to ideální řešení, hlavně pro cykloturisty, ale alespoň zůstane zachována železniční doprava ve spodní části tratě. Zachován zůstane víkendový cyklus dopravy 4 párů vlaků/ autobusů a od poloviny června každodenní doprava po krušnohorské železnici.