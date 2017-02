Vytáhněte kolečkové brusle už teď! V Mostě máte šanci na parádní jízdu

Milovníci bruslí na kolečkách si mohou zabruslit v zastřešeném stadionu v budově Areálu netradičních sportů v Mostě. Každý všední den tu totiž funguje veřejné bruslení, a to jen za 20 korun na hodinu.

Areál netradičních sportů je ideální příležitostí pro všechny, kteří chtějí teď v zimě oprášit kolečkové brusle. Od pondělí do pátku se tu každý den od 15 do 16 hodin totiž koná veřejné bruslení na in-line. „Současné zimní počasí znemožňuje nadšencům kolečkových bruslí využívat plochy například na Benediktu či na Matyldě, ale mají příležitost si zabruslit v našem areálu netradičních sportů, kde je k dispozici zastřešená plocha s ideálním povrchem pro in-line bruslení. Mohou ji využít nejen sportující, ale všichni, děti i dospělí, “ láká do areálu netradičních sportů za radovánkami ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Ten mimo jiné připomněl, že se zde také vylepšilo i zázemí pro bruslaře. „O této možnosti možná mnoho lidí ani neví a tak bychom jim chtěli tuto možnost nabídnout. Stejně tak jako i možnost soukromého pronájmu celé plochy pro pořádání soukromých hokejbalových turnajů či jiných sportovních aktivit,“ uvedl dále Petr Formánek. Pronájem plochy pro zájemce soukromých turnajů je 400 korun za hodinu. V případě zájmu užších skupin či jednotlivců o rezervaci stadionu pro in-line, se mohou obracet na telefonní kontakt 474 774 702 nebo na email info@sportovnihalamost.cz